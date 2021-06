Introduction au cloud et à AWS :

Avantages du cloud computing Composants du cloud computing Modèles de déploiement du cloud computing

Présentation des services AWS :

Domaines de service AWS Calcul Stockage Base de données Mise en réseau et livraison de contenu

Sécurité et conformité chez AWS :

Présentation de la sécurité Modèle de responsabilité partagée Services de sécurité AWS Conformité AWS



Matin : de 9h00 à 12h00

Après-midi : de 14h30 à 17h30

Amazon Web Services (AWS) est une division du groupe américain de commerce électronique Amazon, spécialisée dans les services de cloud computing à la demande pour les entreprises et particuliers.En 2019, le chiffre d’affaires d’AWS a été estimé à 31 milliards de dollars. En 2020, il a été porté à 41 milliards de dollars. Rien d’étonnant quand on sait qu’avec la crise de la COVID-19, de nombreuses entreprises ont massivement investi dans les services cloud pour assurer la pérennité de leurs activités. Par ailleurs, de nombreuses personnes et entreprises qui jusque-là n’utilisaient pas le cloud ont commencé à se tourner vers ces outils. Pour cette année 2021, AWS prévoit de réaliser un chiffre d’affaires annuel de 54 milliards de dollars. Si ces objectifs sont atteints, cela signifie qu’AWS réalise en moyenne une croissance de 32 % année après année.Actuellement, les activités d’AWS représentent près de la moitié dans les bénéfices d’Amazon.Il faut dire ses services sont nombreux et s'étendent sur plusieurs secteurs d'activités : publicité et marketing, services financiers, game tech, fabrication, média et divertissement, télécommunication, etc. Dans la catégorie technologie, les utilisateurs peuvent bénéficier du machine learning, d'AWS IoT pour l'internet des objets, des services de conteneur (comme Amazon Elastic Container Registry, Amazon Elastic Container Service, Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon Elastic Compute Cloud et bien d'autres), de stockage, d'applications d'entreprise, etc.Face à cette vaste plage d'informations, il n'est pas évident de s'orienter. Aussi, Global Knowledge propose une présentation gratuite sur la découverte du Cloud AWS :« Vous souhaitez en savoir plus sur les concepts de base du cloud, la terminologie du cloud AWS et les services de base AWS ? Participez gratuitement à l'une de nos ½ journées de présentation pour acquérir une vue d'ensemble des principes du Cloud Computing et de la façon dont ils sont mis en œuvre dans AWS ».Voici le programme AWS Discovery Day :Concernant la modalité d'accès, la session sera délivrée à distance (les liens vous seront communiqués lors de votre inscription). Notez que les places sont limitéesChaque session de présentation dure environ 3 heures :Choisissez votre date et votre créneau parmi les prochaines sessions programmées :