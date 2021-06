Microsoft Teams 2 fera partie intégrante de Windows 11









Microsoft Teams passe d'Electron à Edge Webview2 ;

Angular a disparu et Teams est maintenant 100 % sur Reactjs ;

Teams s'appuie également sur Apollo Graphql ;

Teams/Microsoft continuera à contribuer aux projets apollo, graphql, reactjs et chromium.

Que représentent ces changements pour Teams ?









« Nous sommes ravis d'introduire le Chat de Microsoft Teams intégré dans la barre des tâches de Windows 11. Vous pouvez désormais vous connecter instantanément par texte, chat, voix ou vidéo avec tous vos contacts personnels, n'importe où, quels que soient la plateforme ou l'appareil sur lequel ils se trouvent, sur Windows, iOS ou Android. Si la personne avec qui vous vous connectez n'a pas téléchargé l'application Teams, vous pouvez toujours vous connecter avec elle par SMS bidirectionnel », a écrit Microsoft dans son billet de blogue présentant les nouveautés introduites dans Windows 11.« Windows 11 vous offre également un moyen plus naturel de vous connecter avec vos amis et votre famille par le biais de Teams, en vous permettant de couper et de rétablir instantanément le son, ou de lancer une présentation directement depuis la barre des tâches », a-t-il ajouté. En outre, avec l'arrivée de Windows 11, Microsoft Teams ainsi que des centaines d'autres applications (Visual Studio, Disney+, Adobe Creative Cloud, Zoom, Canva, etc.) devraient être téléchargeables depuis le nouveau Microsoft Store. La société a annoncé que cela permettra à son équipe de sécurité de mieux tester les applications.En avril dernier, Microsoft a annoncé qu'en moins de 4 ans, Teams a atteint 145 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Le service a connu des difficultés et des pannes occasionnelles, en partie à cause de cette croissance massive. Microsoft a lancé la version grand public gratuite de Teams en mai. Au début du mois, il a présenté en avant-première une nouvelle disposition en "première ligne" qui sera intégrée à l'application plus tard dans l'année. Cette fonctionnalité est conçue pour améliorer les situations de travail hybrides où certaines personnes sont au bureau et d'autres participent à des réunions à distance.Parallèlement à ces déclarations, Rish Tandon, le CVP Engineering de Microsoft Teams, a également partagé sur Twitter des informations sur les changements à venir dans l'architecture de Microsoft Teams. Voici l'essentiel de ce qui devrait changer :Les informations fournies par Tandon montrent que Teams évolue vers une pile technologique davantage contrôlée par Microsoft. Selon certains analystes, cela pourrait être synonyme d'une meilleure expérience client et de plus de performance. En effet, Microsoft Teams utilise actuellement Electron. Pour rappel, Electron est un framework permettant de créer des applications de bureau à l'aide de technologies Web telles que JavaScript, HTML et CSS. Il est populaire auprès de certains développeurs pour sa flexibilité. Cependant, Electron est également beaucoup critiqué et est considéré comme un monstre de mémoire.Microsoft a d'ailleurs une page de documentation sur Teams expliquant pourquoi pour lesquelles Teams peut avoir une utilisation élevée de la mémoire. Electron utilise Chromium pour le rendu et le comportement de Chromium consiste à détecter la quantité de mémoire système disponible et à utiliser une partie suffisante de cette mémoire pour optimiser le rendu. Si d'autres applications ou services signalent qu'ils ont besoin de mémoire système, Chromium cède de la mémoire à ces processus. Cela a moins d'importance sur les PC haut de gamme dotés d'une grande quantité de mémoire vive.Mais les performances peuvent vraiment en pâtir sur les machines moins performantes dotées de moins de mémoire vive, comme c'est souvent le cas dans le secteur de l'éducation. Selon Microsoft, au-delà de la simple utilisation de la mémoire, Edge Webview2 présenterait d'autres avantages. Mais qu'est-ce que Webview2 ? Il s'agit du nouveau contrôle Web intégré de Microsoft, construit au-dessus de Microsoft Edge (Chromium). Ainsi, en tant que développeur d'applications Windows, vous aurez désormais accès aux dernières technologies Web dans vos applications existantes et nouvelles.Il vous permet de combiner la facilité et l'agilité du développement Web (HTML, CSS et JavaScript) avec la puissance de la création d'une application de bureau native. WebView2 offre deux modèles de distribution différents, notamment Evergreen et Fixed Version. Evergreen WebView2 est le mode dans lequel la plateforme Web sous-jacente (WebView2 Runtime) est toujours à jour et automatiquement mise à jour par Microsoft, ce qui vous donne accès aux dernières fonctionnalités Web et aux derniers correctifs de sécurité. Le Runtime WebView2 Evergreen est également partagé par toutes les applications qui adoptent le modèle Evergreen.Cela permet de réduire l'encombrement du disque. Ainsi, Teams pourra désormais tirer parti d'une autre technologie de pointe de Microsoft, au lieu de devoir attendre, exploiter et intégrer Electron, un projet open source distinct. En d'autres termes, si une application est écrite avec le mode de distribution Evergreen, le Runtime WebView2 est mis à jour automatiquement, de sorte que le développeur n'a pas besoin de le gérer. Toutes les applications qui utilisent le mode Evergreen utilisent une copie partagée du Runtime WebView2 Evergreen, ce qui signifie qu'il ne doit pas être distribué par chaque application.Cela réduit la taille de l'application, ce qui donne une application plus petite à télécharger et à mettre à jour. Microsoft a poussé le Runtime Edge WebView2 sur les PC avec Microsoft 365 Apps for Enterprise. Selon les annonces de Microsoft, la version grand public de Teams 2 sera le premier client à exploiter Edge Webview2. Plus tard, la version entreprise de Teams passera à son tour d'Electron à Edge Webview2. Enfin, l'intégration de Teams par défaut dans Windows 11 devrait signifier la fin de l'intégration par défaut de Skype dont la popularité connait une forte baisse ces dernières années. À l'avenir, vous devriez télécharger Skype via le nouveau Microsoft Store pour pouvoir l'utiliser.Source : Microsoft Edge Webview2 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du probable remplacement de Skype par Teams ?L'intégration par défaut de Teams dans Windows 11 est-elle une concurrence déloyale ?