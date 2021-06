Wickr est une application de messagerie instantanée qui permet aux utilisateurs d'échanger des messages chiffrés de bout en bout et dont le contenu expire (message éphémère), y compris des photos, des vidéos et des pièces jointes. Wickr est surtout une application de messagerie qui s'est orientée vers la fourniture de services aux groupes et entreprises gouvernementaux et militaires. L'entreprise affirme d'ailleurs être le seul "service de collaboration" qui répond aux critères de sécurité définis par la NSA. Le logiciel est disponible pour les systèmes d'exploitation iOS, Android, Mac, Windows et Linux.La division de cloud computing d'Amazon vient d'acquérir Wickr et se lance ainsi dans les services de messagerie chiffrée. Si les deux sociétés ont été avares de détails dans leurs annonces, l'on estime que l'acquisition est stratégique pour Amazon. En effet, un nombre important d'entreprises publiques de premier plan et d'agences gouvernementales aux États-Unis et dans le monde utilisent AWS. Cependant, les performances de GPC (Google Cloud Platform), Microsoft Azure, et Oracle Cloud se rapprochent davantage de celles d'AWS, ce qui entraîne une concurrence de plus en plus intense dans le secteur.L'annonce intervient alors qu'AWS cherche à obtenir davantage de contrats gouvernementaux. AWS s'est engagé dans une longue bataille juridique avec Microsoft au sujet du contrat JEDI, l'accord sur l'infrastructure cloud du Pentagone, qui représente plusieurs milliards de dollars. « AWS poursuivra l'exploitation de Wickr en l'état et offrira ses services aux clients d'AWS, avec effet immédiat », a indiqué dans un billet de blogue vendredi Stephen Schmidt, vice-président et responsable de la sécurité informatique d'AWS, annonçant la nouvelle. AWS va donc tenter de tirer parti de Wickr pour prendre un peu plus d'avance sur ses concurrents.Selon les analystes, l'acquisition de Wickr par Amazon pourrait avoir été motivée par quatre raisons en particulier : (1) offrir Wickr en tant que service d'entreprise, en maintenant la façon dont il est utilisé aujourd'hui ; (2) construire une "messagerie en tant que service" pour que d'autres entreprises puissent l'utiliser dans leurs applications à la manière des autres services AWS ; (3) construire une application de messagerie grand public au-dessus de l'infrastructure Wickr ; (4) plus de services connectés à Echo, en développant plus de fonctionnalités autour d'un plus grand jeu de commerce social/interactif.Il pourrait également s'agir de tout cela à la fois. En outre, AWS estime vouloir se conformer aux tendances actuelles du marché, déclarant que la demande pour les outils de ce type, notamment les services de messagerie chiffrée de bout en bout et les services de visioconférence, a explosé pendant la pandémie du Covid-19. « Le besoin de services de communications sécurisées comme ceux proposés par Wickr s'est accéléré avec la pandémie de Covid-19 qui a poussé de nombreuses personnes à adopter des environnements de travail hybrides », a écrit Schmidt.« Les outils de communications sécurisées de Wickr aident les entreprises et les organisations gouvernementales à s'adapter à cette évolution de leur main-d'œuvre et constituent un ajout bienvenu à l'ensemble croissant de services de collaboration et de productivité qu'AWS offre à ses clients et partenaires », a-t-il ajouté. Wickr, dont le siège social est basé à San Francisco, compte le département américain de la Défense parmi ses clients. D'autres rapports estiment que le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a également acheté des licences du logiciel de Wickr.Aucune des deux parties n'a divulgué les détails financiers de la transaction. Toutefois, notons que selon les données de PitchBook, Wickr aurait levé un peu moins de 60 millions de dollars de fonds il n'y a pas longtemps. Le rapport de PitchBook estime également la valeur de Wickr à un peu moins de 30 millions de dollars, mais cela semble être une estimation très ancienne. Pendant ce temps, AWS a affiché un chiffre d'affaires de 13,5 milliards de dollars au dernier trimestre de cette année, en hausse de 32 % sur un an, avec un bénéfice net de 8,1 milliards de dollars.Dans une déclaration publiée sur son site Web, Wickr a écrit : « Depuis notre création il y a dix ans, nous nous sommes développés pour servir des organisations dans un large éventail de secteurs d'activité, partout dans le monde. Avec AWS, nous sommes impatients de faire passer nos solutions au niveau supérieur pour nos clients et partenaires ». L'entreprise a récemment fait un grand pas en avant dans les entreprises en raison du passage massif aux communications en ligne. En février dernier, Wickr a lancé "Global Federation", une fonction qui permet aux entreprises et aux entités gouvernementales de communiquer en toute sécurité, grâce à un chiffrement de bout en bout, avec des partenaires essentiels en dehors de leur réseau.Source : AWS Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'acquisition de Wickr par Amazon ?Faites-vous confiance à Amazon pour respecter la sécurité et la confidentialité de Wickr ?