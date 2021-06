Le dernier rapport intitulé State of the SME IT Admin Report de JumpCloud révèle également que 74 % des plus de 400 décideurs informatiques interrogés affirment que le travail à distance rend plus difficile le respect des bonnes pratiques de sécurité par les employés., déclare Rajat Bhargava, PDG de JumpCloud.La gestion des identités est particulièrement préoccupante : 62 % des entreprises déclarent payer plus d'outils que nécessaire pour gérer les identités des utilisateurs, et plus de la moitié (56 %) disent dépenser trop pour permettre le travail à distance.Les trois principales préoccupations en matière de sécurité sont la vulnérabilité des logiciels (39 %), l'utilisation par les employés du même nom d'utilisateur et du même mot de passe pour toutes les applications (37 %), l'utilisation d'un réseau non sécurisé (36 %) et le vol d'appareils (29 %).Il est encourageant de constater que 24 % des entreprises ont déjà adopté une approche de la sécurité fondée sur la confiance zéro et que 33 % prévoient de le faire. 33 % des personnes interrogées sont des champions de la confiance zéro au sein de leur organisation, avec d'autres champions dans l'informatique (30 %), les rôles de sécurité (18 %) et les cadres (18 %).Source : JumpCloud Que pensez-vous de ce rapport ? Le trouvez-vous pertinent ou pas ?Quelles sont les principales priorités de votre organisation actuellement ?