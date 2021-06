Mais les compétences nécessaires pour moderniser ces systèmes sont également rares. Près de deux cinquièmes (37 %) des professionnels de haut niveau - y compris les DSI et les responsables informatiques - admettent que leurs programmes de modernisation ont échoué parce qu'ils ne disposent pas des compétences approfondies et étendues requises pour les nouvelles technologies comme le cloud. En outre, 38 % des répondants attribuent la réussite des projets de modernisation à un manque de planification.Le rapport examine les défis auxquels sont confrontées les grandes entreprises du monde entier dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 1 milliard de dollars US. Il révèle que 78 % des organisations ont lancé au moins un programme de modernisation en conséquence directe de la pandémie, mais que cela a entraîné des difficultés. Un tiers d'entre elles craignent que les employés expérimentés partent à la retraite et emportent avec eux leurs compétences traditionnelles, tandis que 36 % s'inquiètent du fait que les personnes qui arrivent sur le marché du travail n'ont que des compétences modernes. En outre, 29 % affirment que leur personnel ne veut pas apprendre les compétences traditionnelles, même si elles sont encore très demandées.À titre d'exemple concret, le rapport cite l'État du New Jersey qui, au début de la pandémie, a vu des centaines de milliers de résidents soumettre rapidement des demandes à son système de chômage. Les mainframes supportant les applications critiques ont alors planté, ce qui a conduit le gouverneur de l'État à lancer un appel urgent aux programmeurs COBOL.Tim Jones, directeur général de la modernisation des applications EMEA chez Advanced, déclare :Source : Advanced Trouvez-vous cette étude pertinente ou pas ?Votre entreprise utilise-t-elle toujours d'anciens systèmes et dispositifs ?