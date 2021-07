Parmi les différentes Techs à la disposition des Français depuis le début de la crise sanitaire, c’est le paiement sans contact qui s’est le plus diffusé dans la population. 82 % des Français l’ont utilisé avec la crise sanitaire dont 42 % qui l’ont plus utilisé qu’auparavant.Les plateformes de prise de rendez-vous médicaux type Doctolib se sont aussi intégrées très largement dans les usages des Français : 67 % les ont utilisées depuis le début de la crise sanitaire, dont 26 % qui l’ont fait plus qu’auparavant.Face à la fermeture de nombreux espaces publics, les services en ligne de l’État se sont aussi installés dans le quotidien des Français, plus de la moitiéd’entre eux (56 %) les ont expérimentés depuis mars 2020.Notons aussi que plus de la moitié des Français (51 %) ont utilisé les logiciels et applications de visioconférence sur cette période, ceux-ci ayant fortement émergé avec la crise sanitaire, un niveau d’utilisation majoritaire qui monte même à 88 % chez les cadres, 75 % chez les 18-24 ans et 69 % chez les 25-34 ans.Interrogés sur les Techs qu’ils ont jugées les plus utiles depuis le début de la crise sanitaire, les préférences exprimées par les Français semblent consacrer les solutions permettant de limiter les contacts avec tous types de surfaces / personnes et de pallier les contraintes sanitaires de distanciation et de confinement.Ainsi, le paiement sans contact (51 %), particulièrement protecteur dans les achats quotidiens, est la Tech qu’ils ont jugée la plus utile, devant les plateformes de prise de rendez-vous médicaux (35 %). Ces technologies devancent le drive ou le click and collect (21 %), qui permet de raccourcir le temps de présence en magasin, ainsi que les solutions de visioconférence (21 %) dont les capacités à maintenir le lien social ont été fortement appréciées dans les périodes de confinement alors que ces logiciels se sont également substitués aux réunions physiques dans le champ professionnel.Alors que la crise sanitaire a fortement modifié notre quotidien à travers des mesures restrictives, un rapport contraint à l’espace public et un impact négatif sur la vie sociale, il semble que cette période inédite a renforcé le lien entre la Tech et les Français. Les Français en conviennent, cette crise sanitaire a changé leur regard sur la technologie : 80 % estiment qu’elle s’est mise efficacement au service des usagers et surtout 71 % qu’ils voient mieux ce que la technologie peut apporter de positif. Et la technologie s’est également mieux intégrée dans leur vie et leurs usages : 68 % des Français valident qu’elle a amélioré leur quotidien et 56 % qu’ils ont progressé dans leur utilisation des nouvelles technologies.Dans les enquêtes d’opinion, les Français expriment depuis de nombreux mois un besoin de protection multidimensionnel face aux menaces sanitaires, sécuritaires, environnementales et économiques notamment. Et leurs attentes à l’égard de la Tech semblent également se situer sur ce champ.En priorité, pour les prochaines années, ils attendent que la Tech permette de renforcer la Cybersécurité et la protection des données (61 %) ou encore qu’elle réussisse à mieux réguler les réseaux sociaux (42 %). Dans un même ordre d’idée, elle doit offrir aux salariés la possibilité de mieux télétravailler (37 %), avoir pour objectif de réduire l’empreinte carbone du numérique (25 %) ainsi que d’améliorer l’inclusion numérique (18 %).Les souhaits relatifs à des innovations technologiques ressortent à des niveaux plus bas. 19 % des Français disent que l’objectif des prochaines années pour la Tech doit être de poursuivre la digitalisation des services publics, 17 % quelle doit améliorer les parcours clients en magasin, 16 % qu’elle doit permettre de développer la télémédecine, 11 % de réussir le lancement de la 5G et 9 % d’intensifier le recours à l’intelligence artificielle.Ainsi, les résultats du sondage montrent non seulement une diffusion importante de la technologie dans le quotidien des Français depuis le début de la crise sanitaire mais aussi que la Tech, dont l’apport est plébiscité, est attendue dans un rôle protecteur pour les prochaines années. Pour autant, les Français ont tant été séduits par sa capacité à se mettre au service des usagers ces derniers mois que, bien qu’ils ne l’expriment pas directement, ils seront probablement très satisfaits de voir la Tech progresser encore dans sa capacité à innover pour faciliter et améliorer leur quotidien.Source : Oracle Quel est votre avis devant les résultats de cette étude ? Les trouvez-vous pertinents ?Quelle importance tient la technologie dans votre quotidien depuis le début de la pandémie ?Existe-t-il des difficultés particulières que vous rencontrez quant à l'utilisation de ces technologies ?