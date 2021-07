Le nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde a atteint 5,27 milliards, soit un peu moins de 67 % de la population mondiale totale.



Le nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles a augmenté de 2,3 % au cours de l'année écoulée, soit 117 millions de plus en 12 mois, ce qui représente près de 10 millions de nouveaux utilisateurs par mois.



Le nombre d'utilisateurs de l'internet a augmenté de plus d'un quart de milliard depuis l'année dernière à la même époque, enregistrant une croissance annuelle de près de 6 %.



Il y a aujourd'hui 4,80 milliards d'internautes dans le monde, soit près de 61 % de la population mondiale totale.



Le nombre d'utilisateurs des médias sociaux a augmenté de plus de 13 % depuis l'année dernière, les dernières données montrant une augmentation de plus d'un demi-milliard d'utilisateurs en seulement 12 mois.



On compte aujourd'hui 4,48 milliards d'utilisateurs de médias sociaux dans le monde, ce qui représente près de 57 % de la population mondiale totale.

La mise à jour du rapport sur les statistiques mondiales de 2021 , publiée par Hootsuite et We Are Social, révèle que plus de 4,80 milliards de personnes dans le monde utilisent désormais internet, soit 300 millions d’utilisateurs en plus par rapport 2020 (+5,7%)Malgré l'assouplissement des restrictions COVID-19 dans certaines parties du monde au cours des derniers mois, le rythme de croissance des utilisateurs de médias sociaux montre peu de signes de ralentissement.Le nombre d'utilisateurs uniques dans le monde a augmenté de 520 millions au cours de l'année écoulée, soit une croissance annuelle de plus de 13 %.Pour recontextualiser, cette augmentation montre que plus d'un utilisateur de médias sociaux sur neuf a commencé à utiliser les plateformes sociales pour la première fois au cours des 12 derniers mois.En effet, le nombre total d'utilisateurs d'aujourd'hui est supérieur de 147 millions à ce qu'il était il y a seulement 3 mois, ce qui équivaut à une croissance trimestrielle de près de 3,5 %Il s'agit de l'un des taux de croissance trimestrielle les plus rapides que l’on ai analysé parmi les Digital Reports, mais il est important de souligner que les derniers chiffres ont bénéficié d'une correction significative à la hausse des chiffres de Facebook concernant les " personnes actives en famille ".Cependant, bien que cette correction ait pu gonfler les derniers taux de croissance trimestriels, Facebook semble mettre à jour ses modèles et ses métriques régulièrement, de sorte que le taux de croissance annuel de 13 % rapporté ce trimestre devrait toujours être représentatif des tendances réelles en glissement annuel.Comparé au Rapport Digital du mois d’avril, le temps moyen que les gens passent sur Internet chaque jour a légèrement diminué au cours des trois derniers mois.Les données collectées par GWI indiquent que l'utilisation quotidienne moyenne d'Internet a baissé de près d'une minute par jour, les gens passent environ 30 secondes de moins en ligne sur les ordinateurs et 30 secondes de moins en ligne sur les appareils mobiles.Néanmoins, les internautes passent encore près de 7 heures par jour sur Internet, soit plus de deux fois le temps qu'ils passent à regarder la télévision.En parallèle, malgré la baisse du temps global passé sur Internet, les gens passent plus de temps à utiliser les médias sociaux.Ils passent environ 2 minutes de plus sur les plateformes sociales chaque jour au cours des 3 derniers mois, par rapport aux valeurs du trimestre précédent.Il est intéressant de mentionner que les gens passent plus de temps sur les médias "traditionnels" au cours des derniers mois.En effet, les répondants de l’enquête ont déclaré que le temps passé à lire des journaux et magazines physiques a augmenté de 8,5 % au cours des trois derniers mois, ce qui équivaut à 4 minutes supplémentaires par jour - soit plus rapidement que l'augmentation que nous avons observée pour la consommation de presse en ligne.De plus, le temps que les gens disent passer à écouter la radio a augmenté de 3,5 % au cours des 90 derniers jours, ce qui montre une augmentation de 2 minutes par jour.L'internaute à travers le monde a donc passé 6 heures de plus à consommer de la presse écrite au cours du dernier trimestre, et 3 heures de plus à écouter la radio.Ces derniers mois ont vu des changements intéressants dans les données concernant la portée publicitaire d'Instagram et les outils de Facebook.Dans l'ensemble, ces outils montrent que la portée publicitaire d'Instagram a bondi de 100 millions d'utilisateurs au cours des 90 derniers jours, ce qui représente une croissance de plus de 7,5 % en glissement trimestriel.Cependant, ce taux de croissance est d'autant plus impressionnant si l'on considère l'évolution des chiffres d'audience pour les pays de l'Union européenne.Dans ce contexte, les changements apportés à la législation de l'Union Européenne, notamment le déploiement de la directive "vie privée et communications électroniques", commencent déjà à avoir un impact sur la capacité des entreprises à cibler et à suivre les audiences dans l'UE et au Royaume-Uni.Il semblerait qu'ils aient déjà commencé à affecter les chiffres de portée publicitaire d'Instagram. En effet, la portée publicitaire d'Instagram a chuté de 5 millions d'utilisateurs (14,7 %) au Royaume-Uni et de 3 millions d'utilisateurs en Italie, en Allemagne et en Espagne.Hootsuite est un spécialiste de la gestion des médias sociaux avec plus de deux cent mille comptes payants et des millions d'utilisateurs, couvrant des marques et des organisations de toutes tailles, des plus petites PME à la plus grande entreprise, aux quatre coins du monde. Hootsuite Academy, plateforme d'apprentissage en ligne, stimule la croissance grâce à des certifications de médias sociaux et a dispensé plus d'un million de cours à plus d'un demi-million de personnes dans le monde.We Are Social est une agence créative internationale, née de l’ère du web social. Elle compte aujourd'hui 850 collaborateurs, répartis au sein de 15 bureaux sur 5 continents.Sources : Hootsuite Que pensez-vous de ce rapport ? Le trouvez-vous pertinent ?Vos opérations marketing souffrent-elles de ces nouvelles législations ?