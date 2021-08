à cause du temps qu'ils ont dû attendre pour résoudre des problèmes, selon Velocity Smart Technology

Elle révèle que 60 % d'entre eux disent avoir eu une expérience négative avec leur service informatique, soit parce qu'ils se sont sentis condescendants, intimidés ou frustrés par le temps qu'ils ont dû attendre pour résoudre des problèmes.Plus d'un tiers (39 %) des employés de bureau ont dû attendre plus longtemps pour qu'un problème informatique soit résolu lorsqu'ils travaillent à domicile, et plus de la moitié (56 %) ont dû attendre au moins trois heures pour résoudre un problème.Anthony Lamoureux, PDG de Velocity Smart Technology, déclare :57 % des personnes interrogées déclarent avoir eu des problèmes de remplacement de matériel pendant la pandémie, 22 % d'entre elles insistant sur le fait que des équipements informatiques peu performants ou cassés ont entraîné une perte de productivité. Cependant, si 48 % des personnes interrogées déclarent qu'elles apprécieraient l'assistance téléphonique 24 heures sur 24 d'un technicien informatique, l'option préférée (86 %) est l'installation de casiers intelligents à proximité du domicile ou du bureau, capables de fournir du matériel de remplacement sauvegardé dans le cloud., ajoute M. Lamoureux.Source : Velocity Smart Technology Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Quels sont les problèmes souvet évoqués par les employés de votre entreprise en ce qui concerne le département infirmatiques ?