70 exposants et 150 conférences rythmeront les deux jours de l’événement. Pas moins de 9 000 visiteurs seront attendus pour ce double rendez-vous de l’automne.Conçu avec Systematic Paris-Region, Pôle européen des Deep Tech, qui rassemble et anime en Ile-de-France un écosystème de 900 acteurs innovants, cet événement a pour ambition de réunir la communauté européenne de l’Open Source avec une nouvelle dynamique impulsée par 656 Editions. Rendez-vous est donc pris pour l’ensemble de l’écosystème Open Source les 9 et 10 novembre 2021 pour la 1 ère édition, nouveau temps fort pour les acteurs européens du logiciel libre dans leur diversité : entreprises, experts techniques, académiques, donneurs d’ordres, investisseurs, communautés & associations, étudiants et sphère politique.Pierre Mirlit, directeur général de 656 Editions, indique :Avec un chiffre d’affaires estimé par Tecknowlogy Group en 2019 à 5,68 milliards d’euros en 2020, le marché français est le premier marché européen de l’Open Source, en croissance annuelle de près de 9%.L’étude Systematic, CNLL, Syntec Numérique réalisée par Tecknowlogy Group montre que l’Open Source représente en 2020 10,7% du marché français global de l’IT et devrait atteindre les 7,34 milliards d’euros dans trois ans. C’est aussi un secteur fortement créateur d’emplois qualifiés, avec un besoin de recrutement net de 4000 personnes/an, et qui privilégie le recrutement en local à la sous-traitance., estime Jean-Luc Beylat, Président de Systematic.L’Open Source est présent dans tous les secteurs industriels pour lesquels il constitue un puissant accélérateur d’innovation et un moteur de transformation numérique. Ses briques technologiques se retrouvent partout et servent les enjeux de transformation numérique, notamment liés aux défis sociétaux et environnementaux.L'objectif d'Open Source Experience sera de mettre en avant ces innovations technologiques et le dynamisme économique des solutions Open Source. Il mobilisera et valorisera les différents écosystèmes qui interagissent aux échelles régionale, nationale et européenne (notamment britanniques et allemandes).Avec cet évènement, Systematic porte une ambition renouvelée : rassembler à la fois un, un espace de conférences et un lieu d’exposition au service d’échanges technologiques et business.Cette première édition se tiendra conjointement au SIDO Paris, évènement sur la convergence des technologies IoT, IA, XR & Robotique. SIDO, qui célèbrera sa septième édition à Lyon les 22 et 23 septembre 2021, lance son édition parisienne aux mêmes dates et lieu qu’Open Source Experience.Pendant deux jours, il rassemblera les professionnels de toutes les industries avec plus de 150 exposants, 60 conférences et workshops animés par 180 intervenants.soulignent Stéphanie Gibert et Paola Jesson, les deux cofondatrices du SIDO.L’agilité, l’ouverture et l’interopérabilité des logiciels libres, facilement adaptables et personnalisables, intéressent les entreprises en pleine transformation numérique. Les deux événements se veulent unpour les décideurs et les opérationnels métiers impliqués dans des projets numériques innovants et se positionnent aussi dans une logique d’évangélisation., précisent Stéphanie Gibert et Paola Jesson.Des propos que confirme Philippe Montargès, Président du Hub Open Source de Systematic et Président & Cofondateur d’alter way :Engagé pour la filière du logiciel libre depuis sa création en 2005, le pôle Systematic réunit une communauté active de plus de 170 membres (PME, ETI, grands groupes et académiques) au sein de son Hub Open Source.Dans ce cadre, il organise des cycles d’ateliers et des conférences technologiques et scientifiques thématiques, publie des livres blancs et livrets bleus, copilote des études de marché et sur l’état de l’art des technologies libres, remet des prix, etc. En tant que membre du comité de pilotage du French Hub Gaïa X, il endosse avec le Cigref et l’Académie des Technologies la mission d’animation visant à structurer les mécanismes de mise en place du cloud européen, dans le cadre duquel les technologies du Libre occuperont une place importante.Jean-Luc Beylat, Président du Pôle Systematic, indique :En tant que créateur d’Open Source Experience, Systematic souhaite offrir un nouveau temps fort de rencontre et d’échange à la filière, dans la lignée des deux événements majeurs qu’il pilotait précédemment : à savoir, l’Open World Forum et le Paris Open Source Summit (POSS). Sa collaboration avec 656 Editions lui donne l’opportunité de proposer un nouveau périmètre plus vaste et ambitieux.Philippe Montargès, Président du Hub Open Source, Systematic Paris-Region, explique :L’ambition d’Open Source Experience est de contribuer à la vie de la communauté et de mettre en valeur les solutions, les technologies et la culture Open Source pour créer des assets structurants en termes de souveraineté européenne.A cette fin, le comité de programme présidé par Gaël Blondelle, VP relations européennes à la Fondation Eclipse, veillera à offrir un contenu dense et approfondi. Pour cela, il travaillera sans aucun a priori, avec beaucoup de débats, d’ouverture et de souplesse et en s’efforçant d’être le plus en adéquation possible avec les centres d’intérêts actuels de notre communauté.Il explique :656 est un groupe médias et événementiel qui réunit des savoir-faire événementiel avec l'organisation de plusieurs salons professionnels en France (Lyon/Paris) et en Espagne (Madrid), éditorial (publications de magazines professionnels), digital (création et animation de plateformes web...), communication multi-canal et marketing direct pour animer les filières de la communication visuelle, de l’impression et du numérique tout au long de l’année. 656 Editions a rejoint en 2017 le groupe Infopro Digital.Infopro Digital est un groupe d'information et de services professionnels basé en France (2400 collaborateurs, 300 M€ de CA, 25% de croissance annuelle). Il couvre plusieurs univers clés de l'économie : la distribution, le BTP, l'automobile, l'industrie, l'assurance et la finance, le tourisme d’affaire et les collectivités locales. Infopro Digital a pour vocation d’offrir des services et des produits pluri médias (logiciels, salons, magazines, bases de données, sites web, formations, édition, événements...) à ces communautés professionnelles dont les titres forts : Usine Nouvelle, Usine Digitale, LSA, Le salon des maires, etc.Systematic, le Pôle européen des Deep Tech, rassemble et anime en Ile-de-France un écosystème de 900 acteurs innovants dont 600 start-up-PME, 150 grands groupes et 150 académiques. Systematic est un catalyseur d’innovations structurantes dans six thématiques : Data Science & AI, Cyber & Security, Digital Infrastructure & IoT, Digital Engineering, Optics & Photonics et Open Source. Elle connecte ainsi les acteurs du logiciel, du digital et de l'industrie des Deep Tech, par l'innovation collaborative, la mise en relation et le sourcing technologique, dans le but de : créer et concevoir de nouveaux produits, services, usages, à l'aide d'une plateforme d'innovation ouverte, mettre sur le marché leurs innovations, accélérer la croissance et la compétitivité des entreprises, soutenir le développement économique du territoire et sa valorisation.Source : Open Source Experience