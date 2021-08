4 623 adultes américains ont participé à ladite enquête qui a été menée en avril 2021. Il a été révélé que 56 % des personnes interrogées estiment que les grandes entreprises technologiques devraient être davantage réglementées qu'elles ne le sont actuellement. En outre, 68 % d'entre eux affirment que ces entreprises ont trop de pouvoir sur l'économie.Une étude de juin 2020 menée par Pew sur le même sujet a montré que 47 % des participants réclamaient plus de réglementation. De même, 51 % étaient d'accord avec cette idée dans une étude de mai 2018.Pew a noté que dans la plupart des groupes politiques, en particulier chez les démocrates libéraux, le soutien à un contrôle accru a considérablement augmenté, par rapport aux résultats de l'étude de juin 2020. Toutefois, il convient de mentionner que chez les républicains modérés ou libéraux, on n'a pas observé de hausse importante du soutien à une réglementation accrue.Environ 55 % des personnes interrogées déclarent qu'en plus d'une réglementation accrue, des limitations devraient être imposées aux grandes entreprises technologiques afin de les empêcher de se développer au-delà d'une taille déterminée, car cela supprime la concurrence. Toutefois, 42 % estiment que ces entreprises ne devraient pas être interdites de croissance, à condition qu'elles respectent les lignes directrices.Selon Pew, les démocrates libéraux sont plus favorables à l'idée de contrôler la taille de ces entreprises, contrairement à la majorité des démocrates conservateurs ou modérés, ainsi que des républicains (toutes idéologies confondues).37 % des personnes interrogées ont voté en faveur de l'exercice par le gouvernement de son pouvoir de limiter la croissance des grandes entreprises technologiques. 31% ont affirmé que cela ne ferait pas une grande différence et 29% ont déclaré que ce ne serait pas une bonne idée.L'enquête révèle que 48 % des démocrates libéraux et 44 % des républicains conservateurs sont plus enclins à soutenir l'idée que le gouvernement intervienne pour interdire à ces entreprises de se développer au-delà d'une certaine taille.Dans l'ensemble, près de 7 personnes interrogées sur 10 (68 %) (80 % des républicains conservateurs et 74 % des démocrates libéraux) estiment que les grandes entreprises technologiques ont une trop grande influence sur l'économie actuelle. D'autre part, 25% affirment que ces entreprises ont juste ce qu'il faut de pouvoir, et seulement 4% disent que le pouvoir qu'elles détiennent n'est pas suffisant.Quel est votre avis sur cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?Pensez-vous que les grandes entreprises technologiques devraient être plus réglementées ?