Facebook considère son dernier projet comme une première étape vers la construction du "métavers" futuriste dont le PDG Mark Zuckerberg a parlé ces dernières semaines.Le plus grand réseau social du monde a investi massivement dans la réalité virtuelle et augmentée, en développant du matériel tel que ses casques Oculus RV, en travaillant sur les technologies de lunettes et de bracelets de réalité augmentée et en achetant un grand nombre de studios de jeux RV, dont BigBox RV.L'acquisition d'une position dominante dans cet espace, dont Facebook parie qu'il sera la prochaine grande plate-forme informatique, lui permettra à l'avenir d'être moins dépendant d'autres fabricants de matériel, tels qu'Apple.Le vice-président du groupe Reality Labs de Facebook, Andrew "Boz" Bosworth, a déclaré que la nouvelle application Workrooms donne "une bonne idée" de la façon dont la société envisage les éléments du métavers., a déclaré M. Bosworth aux journalistes lors d'une conférence de presse sur la RV.Le terme "metaverse", inventé en 1992 dans le roman dystopique "Snow Crash", est utilisé pour décrire des espaces immersifs et partagés, accessibles sur différentes plateformes où le physique et le numérique convergent. Zuckerberg l'a décrit comme un "Internet incarné".Il a été évoqué lors de plusieurs appels à résultats récents par des PDG de sociétés technologiques, dont M. Zuckerberg, Satya Nadella de Microsoft Corp, David Baszucki de la société de jeux Roblox Corp et Shar Dubey de Match Group Inc, qui ont parlé de la manière dont leurs entreprises pourraient façonner certains aspects de ce monde futuriste.En juillet, Facebook a déclaré qu'il créait une équipe de produits pour travailler sur le métavers, qui ferait partie de son groupe de réalité virtuelle et de réalité augmentée, Facebook Reality Labs.Lors de son premier briefing complet sur la RV, la société a montré comment les utilisateurs de Workrooms peuvent concevoir des versions avatars d'eux-mêmes pour se réunir dans des salles de conférence en réalité virtuelle et collaborer sur des tableaux blancs ou des documents partagés, tout en interagissant avec leur propre bureau physique et leur clavier d'ordinateur. L'application, gratuite grâce aux casques Quest 2 qui coûtent environ 300 dollars, permet de réunir jusqu'à 16 personnes dans la RV et jusqu'à 50 au total, y compris les participants à la vidéoconférence. M. Bosworth a déclaré que Facebook utilisait désormais régulièrement les salles de travail pour ses réunions internes.La société a déclaré qu'elle n'utiliserait pas les conversations et le matériel de travail des utilisateurs dans les salles de travail pour cibler les publicités sur Facebook. Elle a également indiqué que les utilisateurs devaient respecter les normes de la communauté RV et que tout comportement contraire aux règles pouvait être signalé à Oculus.Facebook a récemment interrompu la vente de ses casques Oculus Quest 2 et rappelé les garnitures de visage en mousse en raison de rapports d'irritation de la peau, en coopération avec la Commission américaine de sécurité des produits de consommation.L'avis de rappel indique qu'il concerne environ 4 millions d'unités aux États-Unis, fournissant une estimation des ventes de casques Quest 2 qui n'ont pas encore été officiellement annoncées par la société. Facebook a déclaré des revenus non publicitaires, qui proviennent de la partie RA et RV de l'entreprise ainsi que du commerce électronique, de 497 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021.Source : FacebookQue pensez-vous de cette nouvelle application de réalité virtuelle, lancée par Facebook ?Quel est votre avis sur les polémiques entourant les casques Oculus Quest 2 ?