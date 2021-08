La gestion des risques informatiques et de sécurité est actuellement la solution GRC la plus largement mise en œuvre, suivie par les outils et la gestion de la confidentialité des données et la gestion de la responsabilité sociale des entreprises.



La plupart des entreprises prévoient d'augmenter leurs dépenses en matière de GRC au cours des trois prochaines années, la gestion des risques informatiques et de sécurité étant le principal domaine d'investissement prévu.



La plupart des entreprises s'efforcent d'intégrer davantage leurs solutions GRC, mais restent divisées sur la question des solutions personnalisées par rapport aux solutions prêtes à l'emploi. Les solutions cloisonnées sont généralement impopulaires.



Alors que près d'un tiers des répondants exigent que les solutions GRC soient déployées sur site, la moitié d'entre eux s'attendent à ce que l'utilisation de solutions basées sur le cloud augmente au cours des trois prochaines années.



Dans le même temps, la pandémie a mis en évidence la nécessité de solutions GRC mieux coordonnées, ce qui stimule de nouveaux investissements. Selon les nouvelles prévisions d'International Data Corporation (IDC), les revenus mondiaux de la GRC passeront de 11,3 milliards de dollars en 2020 à près de 15,2 milliards en 2025.Alors que le marché des GRC a connu une transformation radicale au cours des dernières années, la pandémie de COVID-19 a mis l'accent sur les zones à risque et les menaces pour la continuité des activités. En outre, l'environnement réglementaire s'est élargi et est devenu plus strict, notamment en matière de protection de la vie privée, ce qui exerce une pression accrue sur les entreprises et leurs capacités de conformité. Enfin, les conseils d'administration des entreprises sont confrontés à de nouvelles directives en matière de responsabilité environnementale et sociale de la part des investisseurs et des consommateurs, ce qui les oblige à redéfinir la manière dont les entreprises abordent la gouvernance.Compte tenu de la demande de solutions, IDC s'attend à ce que les revenus de toutes les catégories de GRC augmentent au cours de la période de prévision. La croissance la plus rapide concernera les catégories de la continuité des activités et de l'ESG/CSR, suivies de la conformité et de la gestion des risques. Les catégories en évolution, telles que la confidentialité, la gestion des risques des tiers (TPRM) et l'environnement, la santé et la sécurité (EHS), devraient également connaître une croissance solide., a déclaré Amy Cravens, directrice de recherche, Gouvernance, Risque et Conformité chez IDC.Pour mieux comprendre l'état actuel du marché des logiciels GRC d'entreprise, IDC a récemment interrogé plus de 200 utilisateurs de GRC aux États-Unis. L'enquête a révélé que près des deux tiers des organisations utilisent actuellement plusieurs solutions GRC, certaines entreprises en déployant cinq ou plus. Et les entreprises ayant un nombre plus élevé de solutions GRC ont tendance à avoir un taux d'intégration plus faible entre ces solutions. Cela indique que les entreprises qui dépensent le plus en matière de GRC ne mettent peut-être pas en œuvre la GRC de manière efficace et n'exploitent pas cet investissement dans toute l'organisation.D'autres résultats clés de l'enquête sont les suivants :Le rapport IDC, Worldwide Governance, Risk, and Compliance Software Forecast, 2021-2025, traite des moteurs et des dynamiques qui ont eu un impact sur le marché mondial des logiciels de gouvernance, de risque et de conformité en 2020 et donne un aperçu des tendances futures qui pourraient influencer la demande du marché sur la période 2021-2025.Le rapport, intitulé GRC Implementation Strategies : Solution Suites and Deployment Options to Meet Business Needs, présente les résultats de l'enquête GRC Buying & Use d'IDC auprès de plus de 200 utilisateurs actuels de GRC en entreprise. L'enquête de juillet 2021 explore les stratégies de mise en œuvre de la GRC dans une analyse détaillée, y compris les types de solutions déployées, l'intégration des solutions, le conditionnement préféré des solutions et les méthodes de déploiement.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions ?Les investissements en logiciels de GRC font-ils partie des projets prioritaires de votre organisation ?