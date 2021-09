Le plan Free s’appellera Personal à l’avenir. Désormais, l’éditeur de la solution d’automatisation de déploiement d’applications va requérir des entreprises de plus de 250 employés (ou qui font des chiffres d’affaire de plus de 10 millions de dollars l’année) de souscrire à un abonnement mensuel pour continuer à faire usage de Docker desktop. Trois options : Pro, Business ou Teams pour 5, 7 ou 21 $ (par utilisateur et par mois) de façon respective.La plateforme Docker comporte un certain nombre de composants dont Docker desktop n'est qu'une partie. Les images Docker définissent le contenu des conteneurs. Les conteneurs Docker sont des instances exécutables des images. Le démon Docker est une application en arrière-plan qui gère et exécute les images et les conteneurs Docker. Le client Docker est un utilitaire de ligne de commande qui appelle l'API du démon Docker. Les registres Docker contiennent des images, et le Docker Hub est un registre public largement utilisé. Une grande partie de Docker (mais pas Desktop) est open source sous la licence Apache v2.Docker Desktop est un outil graphique permettant de gérer divers composants et fonctions de Docker, notamment les conteneurs, les images, les volumes (stockage attaché aux conteneurs), les environnements de développement dans les conteneurs, etc. Alors que la plupart des composants Docker sont disponibles pour Windows, Mac et Linux et malgré le fait que la plupart des conteneurs Docker fonctionnent sur Linux, Docker desktop n'est disponible que pour Windows et Mac.Les nouveaux changements n’affectent pas les outils ligne de commande. C’est une alternative pour les entreprises qui ne seront pas désireuses de s’arrimer à l’abonnement pour continuer à faire usage de Docker desktop. Des situations de ce type sont également de nature à provoquer la chasse aux solutions équivalentes à code source ouvert. La liste est assez fournie sur cet axe : Bitnami Application Stacks, Podman, rkt, LXC Linux Containers, Singularity, etc.Source : Docker Faites-vous usage de Docker desktop en entreprise ? Quel impact ce changement pourrait avoir sur les flux de travail au sein de l’entreprise pour laquelle vous travaillez ?