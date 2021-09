Le dernier rapport sur les parts de marché du 2e trimestre 2021 montre que le marché des CPaaS a augmenté de plus de 40 % dans le monde, Twilio conservant sa première place. Synergy a mesuré une croissance multipliée par sept du marché des CPaaS au cours des 18 derniers trimestres.Si Twilio est le leader mondial incontesté en termes de parts de marché, des fournisseurs tels que Vonage, Sinch, bandwidth, MessageBird et 8x8 occupent des positions plus fortes sur les marchés régionaux grâce à leur concentration sur les domaines d'expertise locale. Ceci est illustré dans la région APAC où Vonage est le premier fournisseur de CPaaS, suivi par Twilio et Sinch. Le marché du CPaaS est en passe de dépasser les 5 milliards de dollars en 2021, chacune des quatre grandes régions étant le moteur de cette forte croissance. Au deuxième trimestre 21, la région APAC a enregistré la croissance annuelle la plus rapide, dépassant 55 %.Fazil Balkaya, analyste principal chez Synergy Research Group, a déclaré :Source : Synergy Research GroupQue pensez-vous de ce rapport ?Votre entreprise utilise-t-elle un service CPaaS ? Lequel ?