Le projet de taxe sur les entreprises technologiques étrangères a été présenté comme faisant partie d'un effort international visant à convenir de nouvelles règles fiscales mondiales afin de mieux saisir les revenus générés par les grandes entreprises technologiques connues pour transférer leurs bénéfices vers des juridictions à faible fiscalité.Le vice-ministre des finances Alexei Sazanov a déclaré au début de l'année que les grandes entreprises numériques étrangères fournissant des services en Russie devraient être soumises à un impôt sur les bénéfices, et que Moscou participait à des discussions avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) basée à Paris.Mais dans le cas de la Russie, cette initiative s'inscrit également dans le cadre d'un effort plus large visant à renforcer le contrôle de l'internet et à promouvoir des alternatives nationales aux services proposés par la Silicon Valley.La Russie cherche à contraindre les entreprises étrangères à ouvrir des bureaux sur son territoire et à y stocker les données personnelles des citoyens russes.D'autres mesures sont déjà entrées en vigueur cette année, notamment une série de réductions fiscales pour les entreprises informatiques nationales. Une loi ultérieure exigeait que les smartphones, ordinateurs et autres appareils achetés en Russie offrent aux utilisateurs des logiciels russes préinstallés.Le lot de mesures supplémentaires vise à accroître la demande de technologies nationales et à accélérer la transformation numérique de certains pans de l'économie, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.Source : Gouvernement RusseQue pensez-vous de ces mesures prises par la Russie ?