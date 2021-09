Gartner définit les techniciens d'entreprise comme des employés qui ne font pas partie des services informatiques et qui créent des technologies ou des capacités d'analyse à des fins commerciales internes ou externes., a déclaré Raf Gelders, vice-président de la recherche chez Gartner.La croissance spectaculaire des opportunités de numérisation ainsi que l'abaissement des barrières à l'entrée (par exemple, les outils de développement à faible code et le développement assisté par l'IA) font partie des facteurs fondamentaux qui permettent la démocratisation du développement technologique au-delà des professionnels de l'informatique. 77 % des techniciens d'entreprise utilisent couramment une combinaison d'outils d'automatisation, d'intégration, de développement d'applications ou de science des données et d'IA dans leur travail quotidien.Par rapport à la création de capacités technologiques ou analytiques de manière indépendante, quatre répondants sur cinq ont déclaré trouver de la valeur dans la collaboration avec l'informatique, plutôt que d'essayer de les contourner, citant une innovation, une sécurité et une vitesse accrues lorsqu'ils agissent ainsi. En outre, 76 % des techniciens d'entreprise assument la responsabilité du risque d'entreprise, ou estiment qu'il leur incombe de veiller à ce que leur travail soit sécurisé, respecte les exigences réglementaires et n'ait pas d'impact négatif sur les autres.L'analyse de Gartner montre que les entreprises qui réussissent à mettre en place des techniciens d'entreprise ont 2,6 fois plus de chances d'accélérer les résultats de l'activité numérique., a déclaré M. Gelders.Source : GartnerQue pensez-vous de cette étude de Gartner ?