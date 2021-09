Dix agences, dont la banque centrale, les régulateurs financiers, des valeurs mobilières et des changes, ont promis de travailler ensemble pour éradiquer l'activité "illégale" des crypto-monnaies, la première fois que les agences basées à Pékin s'unissent pour interdire explicitement toute activité liée aux crypto-monnaies.En mai, la Chine a interdit aux institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions de crypto-monnaies, et a émis des interdictions similaires en 2013 et 2017.Ces interdictions répétées soulignent la difficulté de combler les lacunes et d'identifier les transactions liées au bitcoin, bien que les banques et les sociétés de paiement affirment qu'elles soutiendront les efforts.Cette déclaration est la plus détaillée et la plus expansive à ce jour de la part des principaux régulateurs du pays, soulignant la volonté de Pékin d'étouffer le marché crypto chinois., a déclaré Winston Ma, professeur adjoint à la NYU Law School.Cette décision intervient dans un contexte de répression mondiale des crypto-monnaies, les gouvernements, de l'Asie aux États-Unis, craignant que les monnaies numériques très volatiles gérées par des particuliers ne compromettent leur contrôle des systèmes financiers et monétaires, n'augmentent le risque systémique, ne favorisent la criminalité financière et ne nuisent aux investisseurs.Ils craignent également que le "minage", le processus informatique à forte intensité énergétique par lequel le bitcoin et d'autres jetons sont créés, ne nuise aux objectifs environnementaux mondiaux.Les agences gouvernementales chinoises ont exprimé à plusieurs reprises leur crainte que la spéculation sur les crypto-monnaies ne perturbe l'ordre économique et financier du pays, l'une des principales priorités de Pékin.Selon les analystes, la Chine considère également les crypto-monnaies comme une menace pour son yuan numérique souverain, qui est à un stade pilote avancé., a déclaré George Zarya, PDG de la bourse de crypto-monnaies Bequant à Londres.Le bitcoin a chuté de près de 5 % ce vendredi après que la banque centrale de Chine a déclaré qu'elle allait sévir contre le commerce des crypto-monnaies, en interdisant aux bourses étrangères de fournir des services aux investisseurs du continent.La plus grande crypto-monnaie était en baisse de 4,6 % à 42 874 $, et les petites pièces qui s'échangent généralement en tandem avec le bitcoin ont également chuté. L'Ether a chuté de plus de 8 %, tandis que le XRP a glissé de 7 %.La People's Bank of China (PBOC) a également déclaré qu'elle interdirait aux institutions financières, aux sociétés de paiement et aux entreprises Internet de faciliter les échanges de crypto-monnaies, et qu'elle renforcerait la surveillance des risques liés à ces activités., a déclaré Joseph Edwards, responsable de la recherche chez le courtier en crypto-monnaies Enigma Securities.La décision a également frappé les actions liées aux crypto-monnaies et à la blockchain, bien qu'elles aient récupéré une partie de ces baisses dans les échanges matinaux aux États-Unis.Les mineurs cotés aux États-Unis, Riot Blockchain (RIOT.O), Marathon Digital (MARA.O) et Bit Digital (BTBT.O), ont perdu entre 2,5 % et 5 %, tandis que la bourse de crypto-monnaies de San Francisco, Coinbase Global (COIN.O), a perdu un peu plus de 1 %.Malgré le choc initial, certains analystes ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la répression porte atteinte aux prix mondiaux des crypto-actifs à long terme, car les entreprises du monde entier continuent d'adopter les produits et services cryptographiques.Plus tôt cette année, les autorités chinoises ont déclaré qu'elles allaient réprimer l'exploitation minière des crypto-monnaies, ce qui a provoqué une vente massive de bitcoins et d'autres pièces.La People's Bank of China a déclaré que les crypto-monnaies ne devaient pas circuler et que les bourses étrangères ne pouvaient pas fournir de services aux investisseurs du continent.Le gouvernement va, a déclaré la PBOC.Le cabinet chinois a promis en mai de sévir contre l'extraction et le commerce de bitcoins dans le cadre d'un effort plus large visant à atténuer les risques financiers, sans donner de détails. Cette menace a fait chuter les cryptomonnaies, le bitcoin seul ayant perdu 30 % de sa valeur en une journée. La nouvelle de vendredi a anéanti les espoirs de nombreux acteurs du secteur, qui pensaient que la répression de mai serait de courte durée., a déclaré M. Un porte-parole de Coinbase a refusé de faire des commentaires.Le gouvernement chinois a également lutté par le passé pour empêcher les internautes d'échapper à ses contrôles., a écrit Craig Erlam, analyste chez le courtier en devises OANDA.Le bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont extraits par des ordinateurs très puissants qui rivalisent pour résoudre des énigmes mathématiques, dans le cadre d'un processus à forte intensité énergétique qui repose souvent sur les combustibles fossiles.La Commission nationale chinoise du développement et de la réforme a déclaré qu'elle s'efforcerait de couper le soutien financier et l'approvisionnement en électricité des mines. Ces activités contribuent peu à la croissance économique de la Chine, engendrent des risques et entravent les objectifs de neutralité carbone, a-t-elle déclaré.Avant le mois de mai, l'extraction de devises virtuelles était une activité importante en Chine, où elle représentait plus de la moitié de l'offre mondiale de crypto-monnaies, mais les mineurs se sont déplacés à l'étranger., a déclaré Christopher Bendiksen, responsable de la recherche chez le gestionnaire d'actifs numériques CoinShares, citant le Kazakhstan, la Russie et les États-Unis.Source : People's Bank of ChinaQue pensez-vous de ces décisions prises par les régulateurs chinois pour interdire toute transaction liée aux cryptomonaies ?Quelles en seront les conséquences sur l'économie chinoise, et celle des autres pays ?