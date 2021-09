Les données d'une récente enquête menée par International Data Corporation (IDC) montrent que la stabilité et la géographie définiront l'équilibre des futures stratégies de travail.À l'échelle mondiale, on s'attend à ce que les bureaux physiques restent le lieu de travail dominant, car les organisations se trouvent dans un environnement plus stable et plus " régulier ". Cependant, le mélange de travailleurs basés au bureau, à distance, hors bureau et sur le terrain devrait varier d'une région à l'autre. Les travailleurs d'Asie/Pacifique, par exemple, sont plus susceptibles de revendiquer un bureau physique comme lieu de travail principal que les travailleurs des États-Unis et d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA). Dans la région EMEA, une part beaucoup plus importante des personnes interrogées (27 %) préfère le travail à distance ou le travail à domicile comme principal lieu de travail. Parallèlement, la part de la main-d'œuvre américaine qui travaille actuellement à distance (44 %) devrait diminuer, mais les lieux de travail sur le terrain et en dehors des bureaux gagnent en popularité en tant que lieu de travail principal., a déclaré Holly Muscolino, vice-présidente de la recherche, Stratégies de contenu et avenir du travail.Un autre aspect de ces stratégies de travail hybride en évolution est l'effort visant à atteindre la "parité d'expérience" - une expérience comparable pour une main-d'œuvre hybride en veillant à ce que tous les travailleurs interagissent en toute sécurité avec les ressources de l'entreprise (y compris les personnes) avec une expérience et un contexte cohérents dans tous les lieux. Bien que la plupart des entreprises n'aient pas encore atteint la parité d'expérience, près de la moitié des entreprises interrogées par IDC ont indiqué que leurs technologies, politiques et processus de travail hybride étaient "en cours" et que la plupart des ressources clés étaient disponibles pour les employés distants, avec quelques problèmes d'accès ou d'expérience utilisateur persistants. Les organisations américaines ont fait un peu plus de progrès vers la parité d'expérience, mais il reste encore beaucoup à faire., a déclaré Amy Loomis, directrice de recherche, Future of Work.Source : IDCQu'en pensez-vous ?Pour quel mode de travail avez-vous une préférence ?