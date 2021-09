Parmi les autres problèmes clés, il y a la nécessité d'augmenter la capacité grâce à l'automatisation (46 %), l'utilisation de processus hérités qui ne reflètent pas le paysage technologique actuel (42 %) et le manque de talents ou de capacités nécessaires pour accomplir les tâches nécessaires (39 %).Pour faire face à ces problèmes, les entreprises se tournent vers l'automatisation. La majorité des organisations interrogées (79 %) augmentent déjà le travail de développement et d'ingénierie avec des outils d'automatisation pour accélérer la prise de décision. Cependant, cette tendance ne s'est pas étendue à la manière dont le temps est suivi : 34 % des personnes interrogées suivent encore le temps manuellement à l'aide de tableurs, les deux tiers restants utilisant des outils développés en interne (41 %) ou des logiciels de suivi du temps qu'ils ont achetés (23 %).Les équipes de développement étant désormais susceptibles d'être plus dispersées, le suivi du temps est plus important que jamais. Pourtant, 44 % d'entre eux effectuent un suivi quotidien du temps, tandis que 44 % ne le font qu'une fois par semaine.Source : Tempo Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Quel est votre avis sur l'automatisation de la gestion du temps des employés ? pensez-vous que cela soit la solution ?Comment cela se passe-t-il au sein de votre entreprise ?