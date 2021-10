Source : Gartner (Septembre 2021) Source : Gartner (Septembre 2021)

L'ingénierie d'influence , la production d'algorithmes conçus pour automatiser les éléments de l'expérience numérique qui guident les choix des utilisateurs à l'échelle en apprenant et en appliquant des techniques de la science comportementale. Bien qu'elles soient encore largement théoriques, les percées dans des domaines tels que la détection des émotions et la génération de langage montrent un potentiel évident pour automatiser les aspects influents de la communication.





L'apprentissage automatique fédéré (ML) , une innovation importante dans le (ré)apprentissage des algorithmes ML dans un environnement décentralisé sans divulguer d'informations sensibles. Le ML fédéré utilise la connaissance des coefficients de modèle contenus dans les nœuds locaux tels que les softbots des smartphones, les véhicules (semi-)autonomes ou les périphériques IoT, sans échanger d'échantillons de données, ce qui permet des expériences plus personnalisées sans compromettre la vie privée.





Le cloud souverain, la fourniture de services cloud au sein d'une seule géographie répondant à la résidence des données et à d'autres exigences législatives.

Gartner définit l'éthique numérique comme un système de valeurs et de principes moraux pour la conduite des interactions électroniques entre les personnes, les organisations et les objets. Avec l'adoption de l'intelligence artificielle, pour la première fois, le débat éthique a lieu avant - et pendant - la mise en œuvre généralisée d'une technologie.Les organisations prennent des mesures pour sécuriser les données personnelles, et les gouvernements mettent en place une législation stricte pour la faire respecter. Gartner prévoit que d'ici à la fin de 2023, plus de 80 % des entreprises dans le monde seront confrontées à au moins une réglementation sur la protection des données axée sur la vie privée.", a déclaré Bart Willemsen, vice-président de la recherche chez Gartner. "."Pour faire face à ces changements de loi et à la demande des clients, les responsables de la sécurité et de la gestion des risques doivent sélectionner avec soin les technologies qui concilient innovation et conformité. Gartner prévoit que d'ici 2024, les dépenses mondiales liées à la protection de la vie privée dans les technologies de protection des données et de conformité dépasseront 15 milliards de dollars par an.Les organisations proactives et matures abandonnent la conformité réactive au profit de la protection proactive de la vie privée dès la conception. Ce faisant, elles commencent à investir dans des innovations situées à gauche du Hype Cycle, telles que le cryptage homomorphe, un ensemble d'algorithmes qui permettent de calculer sur des données cryptées, et la confidentialité différentielle, un système permettant d'utiliser ou de partager un ensemble de données tout en retenant ou en déformant certaines informations sur les enregistrements individuels qu'il contient.Plusieurs technologies du Hype Cycle, telles que les CASB (Cloud Access Security Brokers) et le masquage dynamique des données, devraient être adoptées à grande échelle au cours des deux prochaines années (voir figure 1).Les nouvelles innovations ajoutées au Hype Cycle de cette année pour la vie privée sont les suivantes :Source : Gartner