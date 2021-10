Ainsi plus de la moitié des entreprises du secteur des logiciels prévoient de passer à des modèles d'abonnement d'ici un an environ. À ce sujet, une enquête a été menée auprès de 374 personnes par Revenera, intitulée "" et a permis de déterminer l'avenir de la rentabilité dans le secteur des logiciels.À l'heure actuelle, les modèles de monétisation qui dominent le secteur sont l'abonnement et la licence perpétuelle. L'abonnement signifie que les utilisateurs, au lieu d'acheter un logiciel, paient un montant mensuel spécifique pour que leur compte logiciel continue de fonctionner, tandis que la licence perpétuelle signifie que les utilisateurs obtiendront une licence logicielle pour quelques mois ou pour une période spécifique, après quoi ils devront la racheter. De cette manière, les éditeurs de logiciels génèrent de meilleurs revenus, 36 % des entreprises optant pour l'abonnement et 24 % pour la licence. Ces pourcentages vont passer à 53 % et 37 % dans les deux catégories respectivement.La principale raison pour laquelle les éditeurs de logiciels envisagent de passer de l'achat unique à l'abonnement mensuel ou à la licence est que cela leur permettra de générer de meilleurs revenus à plus long terme. Les entreprises envisagent ainsi de pénétrer un tout nouveau marché vertical et 72 % des développeurs de l'industrie du logiciel sont d'accord avec cette idée. En outre, les développeurs et les éditeurs de logiciels proposent aux utilisateurs une offre exceptionnelle. Avant de s'abonner à un paiement mensuel, les utilisateurs peuvent évaluer ou essayer le logiciel avant de prendre la décision officielle de s'y abonner définitivement.Cependant, l'alignement entre les prix et la valeur des logiciels a posé problème : 30 % des personnes interrogées estiment que la valeur et le prix du logiciel sont totalement alignés, tandis que 63 pensent que ce n'est pas le cas.Source : Revenera Trouvez-vous cette étude pertinente ou pas ?En tant qu'éditeur de logiciels, pensez-vous adopter la méthode de l'abonnement ?Quels impacts cela aura-t-il au niveau des consommateurs ?