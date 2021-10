Le chiffre d'affaires mondial des services informatiques et des services aux entreprises devrait augmenter de 3,4 % (en monnaie constante) en 2021, selon le Worldwide Semiannual Services Tracker d'International Data Corporation (IDC). En termes de revenus libellés en dollars nominaux sur la base du taux de change actuel, le marché connaîtra une croissance de 6 % d'une année sur l'autre, en raison de la fluctuation du taux de change.Le marché des services devrait atteindre 1 100 milliards de dollars en 2021. La reprise de cette année est plus ou moins conforme aux prévisions d'IDC d'avril. Cela correspond à ce que les principaux fournisseurs ont déclaré au cours des premier et deuxième trimestres de cette année.IDC estime que le marché continuera à se développer jusqu'en 2023 et 2024, avec une croissance annuelle de 3,8 % à 4 %. La croissance du marché à moyen et long terme a également légèrement augmenté de 20 à 50 points de base chaque année, poussant le taux de croissance à long terme du marché à 4,3 %, en hausse par rapport à la prévision précédente de 4,1 %.L'amélioration des perspectives économiques a contribué à ce regain d'optimisme, mais le principal facteur a été l'augmentation de la demande de services informatiques et de services aux entreprises dans plusieurs régions en dehors des États-Unis, en particulier là où de vastes programmes et projets de numérisation menés par les gouvernements sont en cours (c'est-à-dire en Europe, en Asie-Pacifique, etc.).Le marché des services américain devrait connaître une croissance de 2,4 % en 2021, soit une légère baisse par rapport aux prévisions d'avril en monnaie constante. Les perspectives pour les États-Unis restent largement inchangées avec une reprise des projets, des services gérés et des services de support en 2021. Même si la croissance du PIB américain a ralenti ces derniers mois, IDC continue de prévoir une croissance du marché américain de plus de 2,3 % cette année et de 3,7 % en 2022.Les prévisions de croissance à moyen et long terme du Canada et de l'Amérique latine (en monnaie constante) ont été légèrement revues à la baisse. Les deux pays devraient encore connaître une reprise continue en 2022 et 2023. Les changements reflètent en grande partie le calendrier des reprises locales.Les perspectives à court terme pour l'Europe restent optimistes et inchangées. Comme prévu précédemment, la reprise de l'Europe cette année alimentera la reprise mondiale du marché des services informatiques, représentant environ 30 % de la croissance annuelle mondiale. Le taux de croissance annuel de l'Europe occidentale au cours des prochaines années a été à nouveau ajusté à la hausse d'environ 25 points de base en raison de l'amélioration des perspectives des principales économies d'Europe continentale. IDC est convaincu que la région continuera de connaître une croissance supérieure à 3 % au cours des prochaines années, ce qui dépassera nettement la croissance du PIB, grâce aux dépenses de relance des gouvernements européens et aux politiques d'investissement à long terme visant à cibler la " transformation numérique " et les " nouvelles industries. " Le taux de croissance de l'Europe centrale et orientale (ECO) a également été ajusté à la hausse en conséquence : IDC estime que le taux de croissance de l'ECO retrouvera son niveau pré-pandémique (9 % et plus) d'ici la fin de l'année, en raison de sa base relativement faible et du rebond rapide de la Russie.Le taux de croissance à court et long terme pour le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) a été ajusté à la baisse de 40 à 50 points de base par rapport aux prévisions d'avril. Avec la remontée des prix de l'énergie et des matières premières et la mise en place de grands projets nationaux pour stimuler les dépenses d'infrastructure et les dépenses numériques, IDC prévoit que la région retrouvera sa croissance pré-pandémique de 6,5 %+ d'ici 2025. Cependant, étant donné les défis liés à la pandémie auxquels les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord sont toujours confrontés (taux de vaccination lent, restrictions sur les voyages, etc.), IDC reste prudent quant au moment de la reprise de la région.Les perspectives de croissance de la région Asie/Pacifique n'ont pas changé de manière significative. Les marchés matures continuent de se redresser régulièrement : les perspectives de croissance des grandes économies, telles que le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, restent de l'ordre de 2 à 3 %, tandis que les petites économies enregistrent une croissance plus rapide, en particulier dans ce cycle. IDC a relevé la croissance à court et à long terme de la Nouvelle-Zélande et de Singapour de 15 à 20 et de plus de 30 points de base, respectivement.De plus, comme certains marchés se rétablissent un peu plus rapidement, IDC a déplacé davantage de taux de croissance à moyen terme vers le court terme pour refléter cette situation. Par exemple, la taille du marché chinois prévue pour l'année a été ajustée à la hausse, à près de 11 % (sur la plupart des marchés de base), car les acheteurs sont plus " pressés " du côté de l'offre. Toutefois, comme cette hausse est due en partie à une demande ponctuelle "refoulée" à partir de 2020, et qu'elle n'est donc pas durable, le taux de croissance de 2022 tombera à seulement 4 %, avant de retrouver son rythme de croissance normal.Quant aux autres marchés émergents de la région, les perspectives d'IDC restent largement inchangées : ils bénéficient toujours de meilleures perspectives de croissance que la plupart des autres régions/pays, mais la croissance à court terme est plus sensible aux facteurs extérieurs.", a déclaré Xiao-Fei Zhang, directeur de recherche, IDC Global Services Markets and Trends.