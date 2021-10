Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100.

Source : Gartner (octobre 2021) Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100.Source : Gartner (octobre 2021)

Réduire les coûts financiers transactionnels - Rationaliser les flux de paiements vers et depuis les clients et les fournisseurs (order-to-cash et procure-to-pay).



- Rationaliser les flux de paiements vers et depuis les clients et les fournisseurs (order-to-cash et procure-to-pay). Réduire les coûts salariaux - Les employés peuvent, au fil du temps, demander une rémunération en bitcoins. Le paiement des rémunérations aux employés peut devenir plus transparent.



- Les employés peuvent, au fil du temps, demander une rémunération en bitcoins. Le paiement des rémunérations aux employés peut devenir plus transparent. Réduire les coûts juridiques - Les contrats intelligents pourraient automatiser les paiements une fois qu'une obligation est remplie, notamment en fournissant une preuve juridique de l'acte ou des droits.



- Les contrats intelligents pourraient automatiser les paiements une fois qu'une obligation est remplie, notamment en fournissant une preuve juridique de l'acte ou des droits. Vérifier la chaîne d'approvisionnement - Gérer des chaînes d'approvisionnement complexes, fragmentées et distribuées au-delà des frontières organisationnelles et géographiques, notamment pour prévenir les fraudes. Vérifiez la véracité de l'origine et du parcours des composants d'un produit.



- Gérer des chaînes d'approvisionnement complexes, fragmentées et distribuées au-delà des frontières organisationnelles et géographiques, notamment pour prévenir les fraudes. Vérifiez la véracité de l'origine et du parcours des composants d'un produit. Gestion des actifs physiques ou numériques - Autorisation, accès et vérification d'identité liés au contrôle des actifs physiques ou numériques.



- Autorisation, accès et vérification d'identité liés au contrôle des actifs physiques ou numériques. Enregistrer les transactions internes - Aider les grandes organisations complexes à réconcilier plusieurs bases de données intra-entreprise et à suivre les facturations croisées, en fournissant une source unique de vérité.



- Aider les grandes organisations complexes à réconcilier plusieurs bases de données intra-entreprise et à suivre les facturations croisées, en fournissant une source unique de vérité. Réduction des coûts d'audit - Utilisé comme un moyen automatisé et normalisé d'audit, qui peut minimiser et atténuer les chances de tout biais affectant le résultat de l'audit.

Un sondage de février centré sur l'adoption du bitcoin a montré que 84% des responsables financiers ont déclaré qu'ils ne détiendraient jamais de bitcoin en tant qu'actif d'entreprise et ont souligné une série de risques associés à la détention de la monnaie.", a déclaré Alexander Bant, chef de la recherche au sein du département Finance de Gartner. "Parmi les directeurs financiers, le sentiment était légèrement plus favorable, puisque 50 % d'entre eux ont déclaré avoir l'intention d'évaluer les risques et les opportunités des monnaies numériques pour leur organisation l'année prochaine (voir tableau 1).", a déclaré M. Bant. "."D'après les données du sondage de février, le risque le plus noté était la volatilité des monnaies numériques, et cela devrait rester une préoccupation majeure lorsque les responsables financiers évalueront leurs mérites l'année prochaine.", a déclaré Bant. "."Bant a également souligné d'autres avantages potentiels à long terme tels que la réduction du risque de fraude, l'amélioration de la responsabilité ESG, la production de rapports transparents en temps réel et des audits rapides et plus précis.Les monnaies numériques et la blockchain sont souvent confondues à tort. Selon les experts de Gartner, la blockchain peut être utile aux organisations même si les monnaies numériques ne le sont pas. La blockchain est un grand livre numérique dans lequel chaque enregistrement signé de manière cryptographique contient un horodatage et des liens de référence aux transactions précédentes. Les enregistrements d'un grand livre de blockchain sont irrévocables et sont partagés par tous les participants d'un réseau.", a déclaré Bant.Voici quelques exemples de domaines dans lesquels les blockchains d'entreprise pourraient apporter de telles améliorations :Source : GartnerQuel est votre avis sur l'utilisation des monnaies numériques dans les activités d'entreprise ?Pensez-vous qu'en France les entreprises prévoient d'utiliser la monnaie numérique dans un avenir proche ?