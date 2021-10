", a déclaré David Groombridge, vice-président de la recherche chez Gartner.Les principales tendances technologiques stratégiques pour 2022 sont les suivantes :L'une des techniques d'IA les plus visibles et les plus puissantes qui arrivent sur le marché est l'IA générative - des méthodes d'apprentissage automatique qui permettent d'apprendre des choses sur le contenu ou les objets à partir de leurs données, et de les utiliser pour générer de tout nouveaux artefacts, complètement originaux et réalistes.L'IA générative peut être utilisée pour toute une série d'activités telles que la création de codes logiciels, la facilitation du développement de médicaments et le marketing ciblé, mais aussi utilisée à mauvais escient pour les escroqueries, la fraude, la désinformation politique, les fausses identités et bien d'autres choses encore. D'ici 2025, Gartner prévoit que l'IA générative représentera 10 % de toutes les données produites, contre moins de 1 % aujourd'hui.Le nombre de silos de données et d'applications a bondi au cours de la dernière décennie, tandis que le nombre de personnel qualifié dans les équipes de données et d'analyse (D&A) est resté constant, voire a diminué. Les tissus de données - une intégration flexible et résiliente des données à travers les plateformes et les utilisateurs professionnels - sont apparus pour simplifier l'infrastructure d'intégration des données d'une organisation et créer une architecture évolutive qui réduit la dette technique observée dans la plupart des équipes D&A en raison des défis d'intégration croissants.La véritable valeur d'un tissu de données réside dans sa capacité à améliorer dynamiquement l'utilisation des données grâce à ses analyses intégrées, réduisant ainsi jusqu'à 70 % les efforts de gestion des données et accélérant le temps de valorisation.Avec l'augmentation des modes de travail à distance et hybrides, les organisations traditionnelles centrées sur les bureaux évoluent vers des entreprises distribuées composées de travailleurs géographiquement dispersés.", a déclaré Groombridge. "."Gartner prévoit que d'ici 2023, 75 % des organisations qui exploitent les avantages des entreprises distribuées réaliseront une croissance de leurs revenus 25 % plus rapide que leurs concurrents.Pour véritablement fournir des capacités numériques partout et en tout lieu, les entreprises doivent se détourner des migrations familières "lift and shift" et se tourner vers les CNP. Les CNP utilisent les capacités de base de l'informatique en nuage pour fournir des capacités informatiques évolutives et élastiques "en tant que service" aux créateurs de technologies utilisant les technologies de l'internet, ce qui permet d'accélérer la création de valeur et de réduire les coûts.C'est pourquoi Gartner prévoit que les plateformes natives du cloud computing serviront de base à plus de 95 % des nouvelles initiatives numériques d'ici 2025, contre moins de 40 % en 2021.À mesure que les entreprises se développent, la programmation traditionnelle ou l'automatisation simple ne sont pas adaptées. Les systèmes autonomes sont des systèmes physiques ou logiciels autogérés qui apprennent de leur environnement. Contrairement aux systèmes automatisés ou même autonomes, les systèmes autonomiques peuvent modifier dynamiquement leurs propres algorithmes sans mise à jour logicielle externe, ce qui leur permet de s'adapter rapidement aux nouvelles conditions sur le terrain, un peu comme les humains.", a déclaré Groombridge.La compétence d'une organisation en matière de prise de décision peut être une source importante d'avantage concurrentiel, mais elle devient plus exigeante.L'intelligence décisionnelle est une discipline pratique utilisée pour améliorer la prise de décision en comprenant explicitement comment les décisions sont prises, et les résultats évalués, gérés et améliorés par le retour d'information. Gartner prévoit qu'au cours des deux prochaines années, un tiers des grandes entreprises utiliseront l'intelligence décisionnelle pour prendre des décisions structurées, afin d'améliorer leur avantage concurrentiel.Dans un contexte commercial en constante évolution, la demande d'adaptabilité des entreprises les oriente vers une architecture technologique qui prend en charge un changement rapide, sûr et efficace des applications. L'architecture d'applications composables permet une telle adaptabilité, et celles qui ont adopté une approche composable devanceront la concurrence de 80 % dans la vitesse de mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités.", a déclaré M. Groombridge.L'hyperautomatisation permet d'accélérer la croissance et la résilience de l'entreprise en identifiant, vérifiant et automatisant rapidement le plus grand nombre de processus possible.", a déclaré Groombridge. "."Outre le fait qu'ils doivent faire face à l'évolution de la législation internationale en matière de protection de la vie privée et des données, les DSI doivent éviter toute perte de confiance des clients résultant d'incidents liés à la confidentialité. C'est pourquoi Gartner prévoit que 60 % des grandes entreprises utiliseront une ou plusieurs techniques de calcul destinées à renforcer la confidentialité d'ici 2025.Les techniques PEC - qui protègent les informations personnelles et sensibles au niveau des données, des logiciels ou du matériel - permettent de partager, de regrouper et d'analyser les données en toute sécurité sans compromettre la confidentialité ou la vie privée. Les cas d'utilisation actuels existent dans de nombreux secteurs verticaux ainsi qu'avec les infrastructures de cloud public (par exemple, les environnements d'exécution de confiance)."Les données sont enfilées dans de nombreuses tendances de cette année, mais elles ne sont utiles que si les entreprises peuvent leur faire confiance", a déclaré M. Groombridge. "Aujourd'hui, les actifs et les utilisateurs peuvent se trouver n'importe où, ce qui signifie que le périmètre de sécurité traditionnel a disparu. Cela nécessite une architecture maillée de cybersécurité (CSMA)."La CSMA permet de fournir une structure et une posture de sécurité intégrées pour sécuriser tous les actifs, quel que soit leur emplacement. D'ici 2024, les organisations adoptant une CSMA pour intégrer les outils de sécurité afin de travailler comme un écosystème coopératif réduiront l'impact financier des incidents de sécurité individuels de 90 % en moyenne.Les responsables informatiques peinent à intégrer l'IA au sein des applications, perdent du temps et de l'argent sur des projets d'IA qui ne sont jamais mis en production, ou peinent à conserver la valeur des solutions d'IA une fois qu'elles sont publiées. L'ingénierie de l'IA est une approche intégrée permettant de rendre opérationnels les modèles d'IA.", a déclaré Groombridge. "."La TX est une stratégie commerciale qui combine les disciplines de l'expérience client (CX), de l'expérience employé (EX), de l'expérience utilisateur (UX) et de la multiexpérience (MX). L'objectif de la TX est d'accroître la confiance, la satisfaction, la fidélité et la défense des intérêts des clients et des employés. Les organisations augmenteront leurs revenus et leurs bénéfices en obtenant des résultats commerciaux adaptables et résilients.Source : GartnerQue pensez-vous de ces tendances technologiques stratégiques identifiées par Gartner ?Lesquelles sont déjà adoptées par votre organisation ? quelles sont les priorités actuelles ?