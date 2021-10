L'intelligence continue (IC) permet d'intégrer des analyses en temps réel dans les opérations commerciales. L'étude de Sumo montre que 74 % des entreprises matures en matière de cloud reconnaissent la valeur de l'accès aux données en temps réel de cette manière, tandis que 58 % des organisations en cours de transformation en matière de cloud sont d'accord.En outre, 72 % des entreprises matures en matière de cloud reconnaissent que l'intelligence continue améliore la vitesse et l'agilité, contre seulement 60 % des organisations en cours de migration.Alors que 71 % des chefs d'entreprise des sociétés en cours de migration déclarent considérer l'intelligence continue comme l'approche qu'ils devront adopter vis-à-vis des données, seuls 46 % du personnel des opérations informatiques et 43 % des équipes DevOps des sociétés dans une position similaire sont de cet avis. Les entreprises qui ont achevé leurs migrations vers le cloud, ou qui ont commencé dans le cloud, sont plus susceptibles d'adopter l'IC que celles qui sont plus tôt dans le processus.L'effet de la COVID est intéressant : 65 % des entreprises natives du cloud qui ont vu leur processus de transformation numérique accéléré par la COVID déclarent qu'elles sont susceptibles d'adopter l'intelligence continue au cours de l'année prochaine, contre 58 % de celles qui sont encore en cours de migration. Les chiffres sont très similaires pour les entreprises qui n'ont vu aucun impact de la COVID (65 % et 50 %).Pour les entreprises dont les plans ont été retardés par la pandémie, seulement 57% des entreprises "cloud-native" prévoient d'utiliser l'intelligence continue au cours de l'année prochaine, contre 50% des entreprises en cours de migration.Source : Sumo Logic Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle est la position actuelle de votre entreprise face à l'adoption de l'intelligence continue ?Pensez-vous que l'intelligence continue optimisera vos opérations commerciales post-COVID ?