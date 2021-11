", explique Edward Cui, fondateur de Graviti et ancien expert en apprentissage automatique au sein du groupe des technologies avancées d'Uber. "."En créant une norme et un format de données ouvertes, le projet OpenBytes peut réduire les risques de responsabilité des contributeurs de données. Les détenteurs d'ensembles de données sont souvent réticents à les partager publiquement en raison de leur manque de connaissance des différentes licences de données. Si les fournisseurs de données comprennent que la propriété de leurs données est bien protégée et que celles-ci ne seront pas utilisées à mauvais escient, davantage de données ouvertes deviennent accessibles.Le projet OpenBytes créera également un format standard pour les données publiées, partagées et échangées sur sa plateforme ouverte. Un format unifié aidera les fournisseurs et les consommateurs de données à trouver facilement les données pertinentes dont ils ont besoin et facilitera la collaboration. Ces fonctions d'OpenBytes rendront les données de haute qualité plus disponibles et accessibles, ce qui est précieux pour l'ensemble de la communauté de l'IA et permettra d'économiser des ressources sur la collecte répétitive de données.", déclare Mike Dolan, directeur général et vice-président senior des projets de la Fondation Linux.Source : OpenBytes Que pensez-vous d'OpenBytes ?A votre avis, qu'apportera le projet OpenBytes aux développeurs d'IA ?