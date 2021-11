Le plus grand changement à venir sera le mode de financement de l'informatique, et pas nécessairement son montant.", a déclaré John Lovelock, vice-président de la recherche chez Gartner. "".Dans la région EMEA, les dépenses en logiciels d'entreprise devraient connaître la plus forte croissance en 2022, grâce à l'augmentation des dépenses liées au cloud (voir tableau 1). "", a déclaré Lovelock. "."Les analystes de Gartner estiment que les dépenses des entreprises en matière de cloud computing représenteront 12,5 % du total des dépenses informatiques des entreprises en 2022. L'infrastructure en tant que service (IaaS) et le poste de travail en tant que service (DaaS) devraient être les deux segments sur lesquels les entreprises de la région EMEA augmenteront le plus leurs dépenses en 2022, atteignant respectivement 32,3 % et 31,1 % de croissance.", a déclaré Lovelock.Après une croissance à deux chiffres des dépenses en appareils en 2021, les dépenses devraient ralentir en 2022, avec une croissance du segment de 0,7 % sur un an. La pile d'appareils des employés, composée de PC, de tablettes, d'ordinateurs portables et de téléphones mobiles, continue d'être optimale pour le travail hybride, permettant une productivité professionnelle multilocale et flexible des employés.La croissance des dépenses en informatique du Royaume-Uni en 2022 devrait être supérieure à la croissance totale des dépenses en informatique de la région EMEAAu Royaume-Uni, les dépenses en informatique atteindront 223,3 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2021. Ce chiffre est supérieur à la croissance prévue de 4,7 % pour l'ensemble des dépenses informatiques de la région EMEA en 2022. "Les entreprises du Royaume-Uni devraient augmenter leurs dépenses informatiques de 14,4 milliards de dollars en 2022, soit plus que la France, l'Allemagne, l'Italie et la Turquie réunies", a déclaré M. Lovelock. "Le travail à distance, l'enseignement à distance et la télésanté soutiennent les dépenses informatiques dans les secteurs de l'administration, de l'éducation et de la santé, qui font partie des secteurs à forte croissance au Royaume-Uni."Les dépenses informatiques en Allemagne devraient atteindre 167,3 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 4,4 % par rapport à 2021. Les dépenses en logiciels d'entreprise devraient être le segment qui connaîtra la plus forte croissance en 2022 et au-delà.En 2021, les organisations allemandes concentreront leurs dépenses sur les appareils pour répondre à l'accélération du travail à distance et de l'enseignement à distance. Les dépenses en appareils devraient augmenter de 18 % en 2021 et resteront élevées, atteignant 24,2 milliards de dollars en 2022.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?