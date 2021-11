La destination préférée de ces applications est le cloud, 82 % des personnes interrogées déclarant qu'elles utiliseraient des modèles de déploiement de clouds publics et/ou hybrides si elles devaient transférer les applications de leur entreprise hors de l'ordinateur central.L'étude menée par Vanson Bourne pour LzLabs montre que la pandémie a stimulé les plans de modernisation. 71 % des organisations déclarent passer ou avoir passé par un processus de modernisation informatique, contre 64 % en 2019 et 61 % en 2018.Cela s'explique en partie par la volonté de rester compétitif, 87 % des répondants à l'enquête s'accordant à dire que des modifications plus rapides des applications peuvent améliorer les délais de commercialisation des produits. Cependant, 90 % d'entre elles estiment qu'il est difficile de modifier les applications mainframe lorsqu'elles soutiennent des objectifs d'innovation. Plus inquiétant encore, 67 % des décideurs pensent que le mainframe de leur entreprise les empêche d'innover, et 58 % craignent que leur entreprise ne perde son avantage concurrentiel parce que l'informatique ne parvient pas à suivre le rythme des demandes de l'entreprise.Le marché des compétences en matière de mainframe est également un facteur important : 88 % estiment que les spécialistes du mainframe restent importants, même si leur entreprise se modernise. 97 % sont intéressés par une formation complémentaire de leur personnel mainframe afin de gérer et de maintenir les applications mainframe dans des environnements cloud/systèmes ouverts. Cependant, 88 % se disent préoccupés par le manque de compétences entre les membres expérimentés et les membres juniors de leurs équipes mainframe. 56 % des personnes interrogées déclarent que leur organisation n'a pas correctement mis en œuvre un plan de succession pour que les jeunes employés puissent assimiler les connaissances nécessaires à la maintenance des architectures mainframe existantes.", déclare Thilo Rockmann, PDG de LzLabs. "Source : Lzlabs Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Votre entreprise entreprend-elle de quitter les applications mainframes pour le cloud ?