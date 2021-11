Les géants étrangers des médias sociaux comptant plus de 500 000 utilisateurs quotidiens sont obligés d'ouvrir des bureaux en Russie depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi le 1er juillet. La liste publiée lundi nomme les entreprises pour la première fois.Elle énumère Google, Facebook, Twitter, TikTok et l'application de messagerie Telegram, qui ont tous été condamnés cette année par la Russie à une amende pour ne pas avoir supprimé des contenus qu'elle juge illégaux.Apple, que la Russie a pris pour cible en raison d'un abus présumé de sa position dominante sur le marché des applications mobiles, figurait également sur la liste.Aucune de ces entreprises n'a répondu aux demandes de commentaires.Roskomnadzor a déclaré que les entreprises qui enfreignent la législation pourraient se voir imposer des restrictions en matière de publicité, de collecte de données et de transfert d'argent, voire être purement et simplement interdites.Cette année, la Russie a pris des mesures pour soutenir et promouvoir son secteur technologique national plutôt que celui de la Silicon Valley, en proposant des taxes sur les services numériques étrangers, des réductions d'impôts pour les entreprises informatiques nationales et en exigeant que les smartphones, ordinateurs et autres appareils achetés en Russie proposent aux utilisateurs des logiciels russes au démarrage.La campagne a également une dimension politique que les critiques caractérisent comme une tentative des autorités russes d'exercer un contrôle plus strict sur l'internet, ce qui, selon eux, menace d'étouffer la liberté individuelle et d'entreprise.Ces efforts comprennent des amendes répétées pour des contenus interdits et des demandes de stockage des données des utilisateurs russes sur des serveurs en Russie.Les autorités se sont également opposées par le passé à ce que les opposants politiques du Kremlin utilisent des plateformes de médias sociaux étrangères pour organiser ce qu'elles considèrent comme des manifestations illégales et pour rendre publiques des enquêtes à connotation politique sur des allégations de corruption.Mais le type exact de représentation que les entreprises doivent avoir en Russie n'est pas clair, a déclaré Karen Kazaryan, responsable du cabinet d'analyse Internet Research Institute.", a déclaré Kazaryan.En plus d'avoir une représentation en Russie, les entreprises doivent ouvrir un compte sur le site Web du régulateur et disposer d'un formulaire de commentaires pour interagir avec les utilisateurs russes, a déclaré Roskomnadzor.", a déclaré Roskomnadzor, sans donner plus de détails.Source : Régulateur national des communications Russe RoskomnadzorQu'en pensez-vous ?A votre avis, ces mesures vont-elles contribuer à diminuer l'influence des grandes entreprises technologiques américaines ?