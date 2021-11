Le gouvernement n'autorisera que certaines crypto-monnaies pour promouvoir la technologie sous-jacente et ses utilisations, selon un programme législatif pour la session d'hiver qui doit commencer plus tard ce mois-ci.Par le biais du, l'Inde cherche également à encadrer la monnaie numérique officielle qui sera émise par laLa banque centrale a exprimé de "sérieuses inquiétudes" au sujet des crypto-monnaies privées et s'apprête à lancer sa propre monnaie numérique d'ici décembre.Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, oscille autour de 60 000 dollars, et son prix a plus que doublé depuis le début de l'année, attirant des hordes d'investisseurs locaux.Aucune donnée officielle n'est disponible, mais les estimations du secteur suggèrent qu'il y a 15 à 20 millions d'investisseurs en crypto en Inde, avec des avoirs crypto totaux d'environ 400 milliards de roupies (5,39 milliards de dollars).Plus tôt cette année, le gouvernement indien a envisagé de criminaliser la possession, l'émission, l'exploitation minière, le commerce et le transfert d'actifs cryptographiques, mais un projet de loi n'a pas été présenté.Depuis lors, le gouvernement a légèrement changé de position et cherche maintenant à décourager le commerce des crypto-monnaies en imposant de lourdes taxes sur les gains en capital et d'autres taxes.Mais un haut responsable du gouvernement a déclaré que le plan consiste à interdire à terme les crypto actifs privés tout en ouvrant la voie à une nouvelle monnaie numérique de la Banque centrale (CBDC).Le Premier ministre Narendra Modi a présidé une réunion pour discuter de l'avenir des crypto-monnaies dans un contexte d'inquiétude quant au fait que les marchés de crypto-monnaies non réglementés pourraient devenir des avenues pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.Face à une forte augmentation de la consommation d'énergie, les autorités suédoises demandent à l'Union européenne d'interdire le minage de crypto-monnaies "énergivore".Erik Thedéen, directeur de l'autorité suédoise de surveillance financière, et Björn Risinger, directeur de l'agence suédoise de protection de l'environnement, ont déclaré que la hausse de la consommation d'énergie des crypto-monnaies menaçait la capacité de la Suède à respecter ses obligations dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat.Entre avril et août de cette année, la consommation d'énergie liée à l'exploitation minière du bitcoin dans le pays nordique a augmenté de "plusieurs centaines de %", et consomme désormais l'équivalent de l'électricité de 200 000 foyers, ont déclaré M. Thedéen et M. Risinger.Dans une lettre ouverte, les directeurs des principaux régulateurs financiers et environnementaux suédois ont demandé l'interdiction, à l'échelle de l'UE, de l'extraction de crypto-monnaies " preuve de travail ", l'arrêt de la mise en place de nouvelles opérations d'extraction de crypto-monnaies en Suède et l'interdiction pour les entreprises qui négocient et investissent dans des crypto-monnaies de décrire leurs activités commerciales comme durables sur le plan environnemental.La question clé qui motive l'intervention des régulateurs suédois est le système de "preuve de travail" utilisé pour frapper de nombreuses crypto-monnaies, y compris le Bitcoin et l'Ether, les deux plus grands jetons au monde.Dans le cadre du système de preuve de travail, les ordinateurs doivent résoudre des énigmes mathématiques afin de valider les transactions qui se produisent sur un réseau donné.Le processus est conçu pour devenir plus difficile à mesure que le nombre de blocs de transactions validées dans la chaîne augmente, ce qui signifie que davantage de puissance de calcul - et donc d'énergie - est nécessaire.Il en résulte une course aux armements entre les mineurs, qui rivalisent pour être les premiers à valider un nouveau bloc et à réclamer le prix d'une nouvelle crypto-monnaie : plus votre matériel est puissant, plus vous avez de chances d'obtenir la pièce.44 fois dans le mondeCes derniers mois, les pays nordiques ont connu une hausse de l'exploitation minière de crypto-monnaies, les producteurs attirés par la baisse des prix de l'énergie et une relative abondance d'électricité renouvelable ayant fui la répression de l'industrie par la Chine.La croissance de l'exploitation minière de crypto-monnaies entraîne un coût d'opportunité, ont déclaré Thedéen et Risinger, car l'énergie renouvelable de la Suède est détournée des utilisations industrielles, de transport et domestiques, pour être utilisée dans le bitcoin et d'autres jetons.", ont-ils déclaré.".Sources : Régulateurs Indiens, Régulateurs SuédoisQu'en pensez-vous ?