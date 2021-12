IDC indique que les percées majeures dans la technologie de l'informatique quantique, la maturation du marché des infrastructures et des plates-formes de l'informatique quantique en tant que service, et la croissance des charges de travail informatiques à haute performance adaptées à la technologie quantique entraîneront la majorité de la croissance du marché au cours de la période de prévision.IDC prévoit également que les investissements dans le marché de l'informatique quantique augmenteront à un taux de croissance annuel moyen sur 6 ans (2021-2027) de 11,3 % et atteindront près de 16,4 milliards de dollars à la fin de 2027. Cela comprend les investissements réalisés par des institutions financées par des fonds publics et privés, les dépenses des gouvernements dans le monde entier, l'allocation interne (dépenses de R&D) des fournisseurs de technologies et de services, et le financement externe des capital-risqueurs et des sociétés de capital-investissement.Comme pour toutes les technologies de pointe de ces dernières décennies, le secteur va consacrer des milliards de dollars à la généralisation de la technologie et à son adoption massive. La comparaison la plus proche est l'informatique classique, la technologie même que l'informatique quantique se propose de bouleverser.IDC prévoit que ces investissements feront en sorte que les capacités limitées actuelles de l'informatique quantique seront remplacées par une nouvelle génération de solutions d'informatique quantique, ce qui entraînera le développement de nouveaux cas d'utilisation et de segments de marché qui accéléreront l'adoption de l'informatique quantique pour obtenir un avantage concurrentiel. Par conséquent, le marché de l'informatique quantique connaîtra une forte augmentation des dépenses des clients vers la fin de la période de prévision.IDC considère 2021 comme une année charnière dans le secteur de l'informatique quantique. Les approches stratégiques mises en œuvre pour atteindre l'avantage quantique se sont précisées à mesure que les fournisseurs publiaient des feuilles de route pour l'informatique quantique mettant l'accent sur les méthodes d'amélioration de la mise à l'échelle des qubits et de la correction des erreurs, qu'ils recherchaient de nouvelles opportunités de financement en devenant publics ou en s'associant à des entités gouvernementales, éducatives ou privées, ou qu'ils fusionnaient en vue d'offrir une approche plus complète. Pour la plupart des fournisseurs, ces approches comprenaient la poursuite du développement de l'écosystème quantique. Cette tendance promet de se poursuivre en 2022 et au-delà, car les fournisseurs d'informatique quantique progressent vers un avantage quantique et les entreprises cherchent un avantage concurrentiel en utilisant les technologies quantiques actuelles et émergentes.", a déclaré Peter Rutten, responsable mondial de la recherche sur l'informatique à haute performance chez IDC.", a ajouté Heather West, analyste de recherche senior, Groupe des systèmes, plateformes et technologies d'infrastructure chez IDC.Le rapport d'IDC, Worldwide Quantum Computing Forecast, 2020-2027 : An Imminent Disruption for the Next Decade fournit une prévision du marché mondial pour une vue composite des dépenses des clients pour l'informatique quantique (matériel, logiciels, cloud et autres services) pour la période 2021-2027. Dans le cadre de ces prévisions, IDC répartit les dépenses des clients pour l'informatique quantique de base en tant que service, et pour l'informatique quantique habilitante et adjacente en tant que service. Le rapport fournit également une vue d'ensemble du marché, y compris les tendances en matière d'investissements dans l'informatique quantique, ainsi que les moteurs et les défis pour les fournisseurs d'informatique quantique et les fournisseurs de services cloud.Le rapport d'IDC fait partie du programme de recherche sur l'informatique quantique d'IDC, qui comprend également des recherches qualitatives et quantitatives axées sur les tendances d'adoption par les utilisateurs finaux, les idées et stratégies des fournisseurs et les cas d'utilisation de l'informatique quantique. La recherche d'IDC sur l'informatique quantique donne un aperçu de la demande d'informatique quantique basée sur le cloud, y compris les technologies préférées et les stratégies d'investissement, de mise en œuvre et d'adoption des utilisateurs finaux, les idées des fournisseurs et les cas d'utilisation de l'informatique quantique.Source : IDCTrouvez-vous ces prévisions pertinentes ?Quel est votre avis sur l'informatique quantique ?