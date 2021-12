Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie en valeur de marché, était en baisse de 18% à 46 571,84 $ vers 7 heures ET, selon les données de CoinDesk. Il a temporairement plongé à 42 000 $ avant de rebondir. L'Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie, était en baisse de près de 16%.Les baisses ont été généralisées dans l'univers des crypto-monnaies. D'autres crypto-monnaies largement échangées, notamment le Solana, le Dogecoin et Shiba ont perdu plus d'un cinquième de leur valeur.L'inquiétude du marché boursier concernant la nouvelle variante Omicron de Covid-19 et la réponse de la Réserve fédérale à l'inflation pourraient avoir joué un rôle.Un autre facteur susceptible d'accélérer la chute du bitcoin a été le dénouement de produits dérivés cryptographiques à fort effet de levier, a déclaré Noelle Acheson, responsable de l'analyse du marché chez le cryptolender Genesis Global Trading. Elle a pointé du doigt un ordre de vente important qui aurait pu déclencher des appels de marge et des liquidations pour les investisseurs.Le prix du bitcoin a oscillé plus tard samedi après que le président du Salvador, Nayib Bukele, dont le pays a adopté le bitcoin comme monnaie nationale en septembre, a déclaré dans un message sur Twitter que le pays avait acheté 150 pièces pour une moyenne de 48 670 dollars chacune. "Le Salvador vient d'acheter le dip !", a-t-il déclaré. Il a ensuite écrit que le pays avait "raté le fond du gouffre de 7 minutes", suivi d'un émoji rieur.Ce n'est pas la première fois que le Salvador se jette sur le marché après une forte baisse des prix. Les interventions ont transformé la petite nation pauvre en une banque centrale informelle qui soutient la monnaie numérique, de la même manière que les banques centrales traditionnelles interviennent sur les marchés des changes pour maintenir la stabilité des devises.La semaine a été en dents de scie pour le marché boursier, les investisseurs étant incertains quant à l'évolution de la pandémie et de l'inflation. La variante Omicron a déclenché de nouvelles restrictions dans le monde entier, au moment où les voyages commençaient à rebondir.Les craintes d'un nouveau ralentissement économique se sont mêlées aux inquiétudes accrues de la Réserve fédérale concernant l'inflation. En début de semaine, son président, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale était prête à mettre fin à sa politique d'argent facile plus rapidement que prévu, ouvrant ainsi la voie à une hausse des taux d'intérêt au premier semestre de l'année prochaine.Des taux plus élevés rendent la détention d'actifs spéculatifs tels que le bitcoin moins attrayante. Lorsque la Réserve fédérale a relevé ses taux en 2017 et 2018, les prix du bitcoin ont chuté de manière spectaculaire, ce que les crypto-afficionados appellent l'hiver du bitcoin. La pièce a décollé à nouveau pendant la pandémie. Le 9 novembre, le bitcoin a atteint un sommet historique de 67 802 dollars.Quel est votre avis sur cette chute du bitcoin et des autres cryptomonnaies ?