Amazon a déclaré qu'elle était "en profond désaccord" avec la décision du régulateur italien et qu'elle ferait appel.Les géants de la technologie font l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités réglementaires mondiales à la suite d'une série de scandales liés à la protection de la vie privée et à la désinformation, ainsi que de plaintes de certaines entreprises selon lesquelles ils abusent de leur pouvoir de marché.Outre Amazon, Google, Facebook, Apple, et Microsoft ont fait l'objet d'un examen approfondi en Europe.L'organisme de surveillance italien a déclaré dans un communiqué qu'Amazon avait tiré parti de sa position dominante sur le marché italien des services d'intermédiation sur les places de marché pour favoriser l'adoption de son propre service logistique -- par les vendeurs actifs sur Amazon.it.Selon l'autorité, Amazon a lié à l'utilisation de FBA l'accès à un ensemble d'avantages exclusifs, dont le label Prime, qui contribuent à accroître la visibilité et à stimuler les ventes sur Amazon.it.Les vendeurs inscrits au service FBA peuvent apposer sur leurs marchandises le label Prime fulfillment et participer aux événements organisés par Amazon, tels que les ventes du Black Friday, du Prime Day et du Cyber Monday.", précise-t-elle.Le label Prime permet de vendre plus facilement aux plus de 7 millions de consommateurs les plus fidèles et les plus dépensiers membres du programme de fidélité d'Amazon."L'", a déclaré l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ou AGCM, dans un communiqué.."Le mois dernier, Amazon et Apple ont tous deux été condamnés par les autorités antitrust italiennes à une amende pour avoir prétendument conspiré afin de limiter l'offre de produits Apple et Beats. Mais cette amende ne s'élevait qu'à 77 millions de dollars (69 millions d'euros) pour Amazon. Les deux sociétés contestent actuellement l'affaire.L'autorité antitrust a également indiqué qu'elle imposerait des mesures correctives qui seront soumises à l'examen d'un mandataire chargé de la surveillance.Amazon a déclaré que FBA "l" et que la majorité des vendeurs tiers sur Amazon ne l'utilisent pas.", a déclaré le groupe américain dans un communiqué."L'", a-t-il ajouté.La Commission européenne a indiqué avoir coopéré étroitement avec l'autorité italienne de la concurrence sur cette affaire, dans le cadre du Réseau européen de la concurrence, afin de garantir la cohérence avec ses deux propres enquêtes en cours sur les pratiques commerciales d'Amazon.La première a été ouverte en juillet 2019 pour déterminer si l'utilisation par Amazon des données sensibles des détaillants indépendants qui vendent sur sa place de marché était contraire aux règles de concurrence de l'UE.La seconde, ouverte fin 2020, s'est concentrée sur le traitement préférentiel éventuel des propres offres de vente au détail d'Amazon et de celles des vendeurs de la place de marché qui utilisent les services de logistique et de livraison d'Amazon.Selon l'ACGM, le montant de l'amende reflète la gravité de la stratégie d'Amazon et sa durée sur de nombreuses années. Outre le paiement de l'amende, Amazon doit modifier ses pratiques commerciales en Italie, en accordant à tous les vendeurs tiers présents sur sa plateforme les mêmes "privilèges de vente et de visibilité", qu'ils utilisent ou non Fulfillment by Amazon. Amazon a un an pour se conformer à ces décisions - à moins, bien sûr, qu'elle n'obtienne gain de cause en appel.Source : L'autorité antitrust italienneQu'en pensez-vous ?