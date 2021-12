Musk est également le fondateur et PDG de SpaceX, et dirige la startup de puces cérébrales Neuralink et la société d'infrastructure The Boring Company. La valeur du marché de Tesla a grimpé à plus de 1 000 milliards de dollars cette année, ce qui en fait une entreprise plus rentable que Ford Motor et General Motors réunis.Tesla produit des centaines de milliers de voitures chaque année et a réussi à contourner les problèmes de chaîne d'approvisionnement mieux que nombre de ses rivaux, tout en poussant de nombreux jeunes consommateurs à se tourner vers les voitures électriques et les constructeurs automobiles traditionnels à se concentrer sur les véhicules électriques.", a déclaré le rédacteur en chef du magazine, Edward Felsenthal.."Qu'il s'agisse d'animer le Saturday Night Live ou de lâcher des tweets sur les crypto-monnaies et les actions mèmes qui ont déclenché des mouvements massifs de leur valeur, Musk a dominé les gros titres et amassé plus de 66 millions de followers sur Twitter.Certains de ses tweets ont également attiré l'attention des régulateurs dans le passé.Selon le magazine, "la Personnalité de l'année" désigne quelqu'un "qui a le plus influencé l'actualité ou nos vies, pour le meilleur ou pour le pire."Le magazine Time a désigné la chanteuse pop pour adolescents Olivia Rodrigo comme son " Artiste de l'année ", la gymnaste américaine Simone Biles comme " Athlète de l'année " et des scientifiques spécialistes des vaccins ont été nommés " Héros de l'année ".L'année dernière, le président élu des États-Unis Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont reçu conjointement le titre de " Personnalité de l'année ". Le Time a instauré cette tradition en 1927. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, et Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, ont également reçu ce titre par le passé.Source : Time MagazineQue pensez-vous de cette nomination d'Elon Musk en tant que Personnalité de l'année 2021 ?