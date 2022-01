Il s'agit d'un montant assez considérable, qui pourrait faire réfléchir certaines personnes avant de décider d'investir tout leur argent durement gagné dans quelque chose qui pourrait très bien être volé.Environ 40 % de ces fonds volés étaient directement liés à des échanges frauduleux. Lorsque les crypto-monnaies ont commencé à gagner en popularité, un certain nombre de bourses de crypto-monnaies ont vu le jour, prétendant offrir un potentiel de transaction facile. Cependant, force est de constater que nombre de ces bourses ne cherchaient qu'à gagner de l'argent rapidement, comme en témoignent les pertes de plus de 5 milliards de dollars occasionnées par leurs pratiques et le nombre de personnes qui ont été escroquées par elles.Les 60 % de pertes restantes ont été causées par des piratages. Cela montre à quel point il reste du travail à faire avant que la crypto-monnaie ne devienne vraiment sûre. Les échanges et autres doivent commencer à renforcer leurs systèmes de sécurité et les utilisateurs doivent être extrêmement prudents lorsqu'ils effectuent des transactions.Source : CrystalBlockChain Qu'en pensez-vous ?Considérez-vous les cryptomonnaies comme des investissements fiables ?