Le secteur a connu quatre semaines consécutives de sorties de fonds depuis la mi-décembre, atteignant un total de 465 millions de dollars, soit 0,8% du total des actifs sous gestion.Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde en termes de capitalisation boursière, a enregistré des sorties de 107 millions de dollars au cours de la semaine du 7 janvier.Le stratège en investissement de CoinShares, James Butterfill, a déclaré que les sorties étaient une "".Un resserrement de la politique de la Fed est un facteur négatif pour les actifs à risque tels que les crypto-monnaies en raison du resserrement des conditions de liquidité et de la volatilité accrue du marché.Au cours des quatre dernières semaines, Coinshares a noté une activité des investisseurs plus importante que d'habitude.Depuis le début de l'année, le bitcoin a perdu près de 10 % de sa valeur par rapport au dollar américain. Lundi, il est passé sous la barre des 40 000 dollars pour la première fois depuis septembre 2021.La plus grande crypto-monnaie est tombée jusqu'à 39 558 $, son plus bas niveau depuis le 5 août. Il était en dernier lieu en baisse de 4,7 %, soit plus de 40 % en dessous du record de 69 000 dollars atteint en novembre., a déclaré le fournisseur de données blockchain Glassnode, dans son dernier rapport de recherche.", a-t-il ajouté.Les produits basés sur Ethereum ont connu des sorties de 39 millions de dollars la semaine dernière, affichant cinq semaines consécutives de sorties avec un total de 200 millions de dollars. CoinShares a déclaré que sur une base proportionnelle, les sorties d'Ethereum représentaient 1,4% du total des actifs sous gestion, ce qui est supérieur à celui du bitcoin.Les produits d'investissement en actions liés à la blockchain n'ont pas échappé au sentiment négatif pour le secteur, avec des sorties de 10 millions de dollars la semaine dernière.Les actifs sous gestion de Grayscale et CoinShares, les deux plus grands gestionnaires d'actifs numériques au monde, ont chuté par rapport à leurs sommets pour atteindre respectivement 38,2 milliards de dollars et 4,3 milliards de dollars.Source : CoinsharesQu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur la perte de valeur du bitcoin ?