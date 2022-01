Souveraineté technologique pour l’Europe

Base de clients : soutenir le déploiement d'une infrastructure de service de résolveur DNS européen récursif desservant les utilisateurs Internet basés dans l'UE qui ont besoin d'un DNS respectueux de la vie privée et sécurisé ;

soutenir le déploiement d'une infrastructure de service de résolveur DNS européen récursif desservant les utilisateurs Internet basés dans l'UE qui ont besoin d'un DNS respectueux de la vie privée et sécurisé ; Disponibilité et niveau de service : fournir une large couverture géographique dans l'UE, et assurer une fiabilité et une disponibilité élevées, ainsi qu'une faible latence de la résolution DNS, notamment grâce à une large empreinte distribuée (points de présence) et à la redondance ;

fournir une large couverture géographique dans l'UE, et assurer une fiabilité et une disponibilité élevées, ainsi qu'une faible latence de la résolution DNS, notamment grâce à une large empreinte distribuée (points de présence) et à la redondance ; Accessibilité : assurer une large accessibilité depuis les équipements des utilisateurs, tels que les routeurs domestiques, ainsi que depuis les logiciels des utilisateurs, tels que les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs ;

assurer une large accessibilité depuis les équipements des utilisateurs, tels que les routeurs domestiques, ainsi que depuis les logiciels des utilisateurs, tels que les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs ; Normes Internet : l'infrastructure du service doit être conforme aux dernières normes de sécurité et de protection de la vie privée (par exemple HTTPS, DNSSEC), y compris le chiffrement DNS (par exemple DNS over TLS (DoT) et DoH) et être entièrement compatible avec IPv6 ;

l'infrastructure du service doit être conforme aux dernières normes de sécurité et de protection de la vie privée (par exemple HTTPS, DNSSEC), y compris le chiffrement DNS (par exemple DNS over TLS (DoT) et DoH) et être entièrement compatible avec IPv6 ; Traitement des données : le traitement des données est établi par une politique et des règles transparentes et publiées, en pleine conformité avec les règles de l'UE. Les données et méta-données de résolution DNS seront traitées dans l'UE. Il n'y aura pas de monétisation des données personnelles ;

le traitement des données est établi par une politique et des règles transparentes et publiées, en pleine conformité avec les règles de l'UE. Les données et méta-données de résolution DNS seront traitées dans l'UE. Il n'y aura pas de monétisation des données personnelles ; Services résidentiels : offrir aux utilisateurs finaux de l'internet résidentiel des services de filtrage de contrôle parental strictement opt-in et totalement transparents. D'autres services éventuels de filtrage d'URL pourraient également être proposés de manière strictement opt-in et totalement transparente ;

offrir aux utilisateurs finaux de l'internet résidentiel des services de filtrage de contrôle parental strictement opt-in et totalement transparents. D'autres services éventuels de filtrage d'URL pourraient également être proposés de manière strictement opt-in et totalement transparente ; Meilleures pratiques : nonobstant les autres exigences du présent appel ou de la loi applicable, l'infrastructure du service doit être conçue conformément aux meilleures pratiques et lignes directrices de l'industrie pour la fourniture d'une résolution DNS sécurisée et préservant la vie privée.

Le Domain Name System (DNS), qu'on peut traduire en « système de noms de domaine », est le service informatique distribué utilisé pour traduire les noms de domaine Internet ou autres enregistrements en adresse IP. En effet, chaque fois que l’utilisateur se connecte à un site web en utilisant son nom de domaine tel que « developpez.com », l’ordinateur doit connaître l'adresse IP de DVP (une série unique de chiffres). Ce dernier contacte donc un résolveur DNS et obtient l'adresse IP actuelle de developpez.com.En général, le résolveur fait partie d'un système DNS décentralisé plus vaste. Lorsqu’une demande est envoyée au résolveur DNS, celui-ci accède à d'autres serveurs du DNS pour obtenir l'adresse, puis envoie la réponse à l’internaute. Le résolveur DNS contacté par l’ordinateur est généralement choisi par le Fournisseur d’accès Internet (FAI).La Commission européenne voudrait donc avoir une solution DNS souveraine qui ne dépend pas d’un tiers étranger. « Les personnes et les organisations de l’UE dépendent de plus en plus de quelques résolveurs DNS publics exploités par des entités non européennes », déclare Bruxelles.Alors que le projet GAIA-X, un projet de développement d'une infrastructure de données efficace, compétitive, sécurisée et fiable « rampe », la Commission européenne, a annoncé en fin d’année dernière l’Alliance européenne pour les données industrielles et le cloud . L’association a un double objectif de renforcer la position de l'industrie européenne sur les technologies du cloud, de la périphérie, et de répondre aux besoins des entreprises et des administrations publiques de l'UE qui traitent des catégories de données sensibles. Les membres travailleront ensemble pour favoriser le développement et le déploiement de la prochaine génération de capacités cloud pour les secteurs public et privé.L'alliance est ouverte aux entreprises, aux représentants des pays de l'UE et aux experts concernés. Elle est facilitée par la direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie de la Commission européenne. L'Alliance s'appuie sur la stratégie européenne en matière de données du 19 février 2020. Sa création a été entérinée par les conclusions du Conseil européen des 1er et 2 octobre 2020 et par la déclaration sur le cloud européen signée par tous les États membres le 15 octobre 2020.L'Alliance contribuera à façonner la prochaine génération de services et d'infrastructures et de cloud sécurisé, à faible émission de carbone et interopérables pour l'Europe, comme le prévoit la stratégie européenne en matière de données. Elle contribuera également aux objectifs de la boussole numérique de l'UE pour 2030. Pour soutenir ces ambitions, le financement de l'UE pour le cloud et la périphérie sera mis à disposition dans le cadre de programmes tels que le programme pour l'Europe numérique, le dispositif « Connecter l'Europe », le Fonds européen de défense et le dispositif de redressement et de résilience acheminé par les États membres.Afin de stimuler l'informatique dématérialisée et l'informatique quantique en Europe, l'Union européenne prévoit de produire ses propres semi-conducteurs avancés d'ici 2030, selon un document de projet non encore officiel. Les plans du bloc dans ce secteur visent également à réduire les « dépendances à haut risque » vis-à-vis des entreprises technologiques aux États-Unis et en Asie. Cet effort n’est pas isolé. Nous avons appris en décembre dernier que l'Allemagne, la France, l'Espagne et dix autres pays de l'Union européenne ont uni leurs forces pour investir dans les processeurs et les technologies des semi-conducteurs, essentiels aux dispositifs connectés à Internet et au traitement des données.Les responsables de l’Union veulent maintenant s'assurer qu'au moins 20 % des semi-conducteurs de pointe du monde en termes de valeur soient produits en Europe d'ici la fin de la décennie, selon le document. Le papier, qui pourrait encore être modifié, devrait être présenté la semaine prochaine par la Commission européenne, l'organe exécutif du bloc.Dans une précédente déclaration commune, 18 États membres de l’Union se sont engagés à travailler ensemble afin d’investir jusqu’à 145 milliards d'euros sur 2 à 3 ans dans les domaines de la conception et de la fabrication des processeurs de nouvelle génération et des technologies de semi-conducteurs à faible consommation énergétique. Cet effort prend en compte la fabrication des puces et les systèmes embarqués qui offrent les meilleures performances pour des applications spécifiques dans un large éventail de secteurs, ainsi que des technologies de pointe évoluant progressivement vers des processus de gravure en 2 nm pour les processeurs.L’Union européenne a publié le 17 décembre de l’année dernière un appel à manifestation d'intérêt pour la sélection d'une entité d'accueil pour un superordinateur haut de gamme. L’UE indique que cet achat « soutiendra le développement et l'adoption de systèmes de supercalculateurs innovants et compétitifs, orientés vers la demande et dirigés par les utilisateurs, sur la base d'une chaîne d'approvisionnement qui garantira des composants, des technologies et des connaissances limitant le risque de perturbations et le développement d'un large éventail d'applications optimisées pour ces systèmes ».L'entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance (EC EuroHPC) a été créée par un règlement de l’UE du Conseil du 13 juillet 2021 et est entrée en vigueur le 8 août 2021. Selon l'article 3 du règlement, l'EC EuroHPC a pour mission de développer, de déployer, d'étendre et de maintenir dans l'Union un écosystème fédéré, sécurisé et hyperconnecté de supercalculateurs, d'informatique quantique. Elle a également pour mission de soutenir le développement et l'adoption de systèmes de supercalculateurs innovants et compétitifs pour la science et la technologie européennes.Conformément à cet article 11, du règlement, la contribution de l'Union provenant du programme Digital Europe devrait couvrir jusqu'à 50 % des coûts d'acquisition et jusqu'à 50 % des coûts d'exploitation de ces superordinateurs. L'EC EuroHPC sera le propriétaire des superordinateurs qu'elle aura acquis. La proposition pour DNS4EU doit répondre aux exigences suivantes au niveau des utilisateurs et des services :DNS4EU doit être facile à configurer par des non-experts grâce à des guides d'utilisation clairs et à d'autres supports disponibles, y compris en format audiovisuel, via un site web dédié sous une URL clairement identifiée. Le site web contiendra toutes les informations techniques, juridiques et relatives à la transparence (par exemple, la protection de la vie privée, l'utilisation technique des données) du service.Source : Commission européenne Que pensez-vous de cette initiative de la Commission européenne ?Pensez-vous que l'Europe a les moyens de déployer une technologie souveraine ?