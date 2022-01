Protection avec un mot de passe dans les feuilles de calcul, une collaboration améliorée, et plus encore

Protection des classeurs et des feuilles de calcul avec un mot de passe

La dernière version vous permet de protéger les feuilles séparées et les classeurs avec des mots de passe.

Tables de requête

Les tables de requête vous permet de préparer les données pour le rapport et l'analyse en combinant les données d'une ou plusieurs tableaux dans une feuille de calcul.

Auto-correction des liens hypertextes. Les utilisateurs peuvent choisir de remplacer automatiquement les liens et les chemins d'accès locaux par des liens hypertextes.

Données provenant de fichiers locaux et d'URL pour Fusion et publipostage

La fonction de Fusion et publipostage qui vous permet de créer un lot de documents personnalisés pour chaque destinataire, prend désormais en charge les fichiers locaux et les URL.

Nouvel onglet Transitions.

Trouvez de différents types de transition et d’animations et ajustez leurs paramètres à un seul endroit - onglet Transitions dans la barre d'outils supérieure.

Support des animations.

Lorsque vous jouez vos diapositives qui contiennent des animations, l'éditeur ONLYOFFICE commence à jouer toutes les animations automatiquement. L'ajout d'animations aux présentations sera disponible dans la prochaine version.

Enregistrement des présentations en PNG et JPG.

Maintenant vous pouvez enregistrer vos diapositives aux formats PNG et JPG.

Auto-correction des liens hypertextes.

Comme le traitement de texte, outil de présentations permet de remplacer automatiquement les liens et les chemins locaux par des liens hypertextes.

Historique des versions dans le tableur.

Tableur ONLYOFFICE est désormais doté de la fonction Historique des versions afin que les utilisateurs puissent naviguer dans leurs brouillons précédents et les restaurer si nécessaire.

Tri des commentaires dans tous les éditeurs.

Vous pouvez trier rapidement les commentaires et les afficher dans ordre chronologique, du plus récent au plus ancien et à l’envers, ou par auteur dans l'ordre alphabétique avec deux options disponibles – de A à Z et de Z à A.

Deux modes d'affichage de suivi des modifications pour les documents texte.

Pour examiner les modifications apportées par d'autres co-auteurs, les utilisateurs peuvent choisir d'afficher les modifications dans des bulles lorsqu'ils cliquent dessus ou dans des infobulles lorsqu'ils les survolent avec la souris.

Possibilité de voir la sélection des autres utilisateurs.

Lorsque vous co-éditez des feuilles de calcul avec d'autres personnes en temps réel, vous pouvez voir leurs sélections marquées de couleurs différentes.

Mode sombre pour le traitement de texte.

Cette fonction permet d'éviter la fatigue oculaire et d'améliorer la lisibilité dans les environnements peu éclairés.

Raccourcis clavier pour accéder rapidement aux fonctions nécessaires.

Appuyez sur Alt et vous verrez les infobulles qui vous permettront d'accéder rapidement à l'outil requis, comme les actions copier/coller, la taille de la police, des options de zoom, etc.

Nouvelles options de zoom dans les trois éditeurs.

Les éditeurs peuvent être mis à l’échelle jusqu'à 500 %. La mise à l'échelle est appliquée automatiquement en fonction des paramètres de votre navigateur ou de votre système d'exploitation.