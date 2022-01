Margrethe Vestager Margrethe Vestager

La loi sur les services numériques, proposée par Margrethe Vestager, responsable de la lutte contre les cartels, obligerait Amazon, Apple, Google, et Meta, à faire davantage pour lutter contre les contenus illégaux sur leurs plateformes, sous peine d'amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires mondial.La proposition de Mme Vestager doit encore être aplanie avec les pays et les législateurs de l'UE avant de pouvoir devenir une loi, la première du genre dans le monde.Le Parlement européen a adopté la proposition par 530 voix pour, 78 contre et 80 abstentions.", a déclaré le législateur néerlandais Paul Tang sur Twitter.Christel Schaldemose, une législatrice danoise, qui dirige l'équipe de négociation du Parlement, a déclaré : "La France, qui assure la présidence tournante de l'UE, vise un accord au cours du premier semestre 2022.Source : Le Parlement européenQue pensez-vous de cette proposition de loi ?Quel est votre avis sur l'amende pouvant aller jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial ?