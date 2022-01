La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a infligé une amende au moteur de recherche internet le plus populaire au monde en 2017 pour l'utilisation de son propre service de comparaison de prix afin d'obtenir un avantage déloyal sur des rivaux européens plus petits.Cette affaire était la première de trois décisions qui ont vu Google accumuler 8,25 milliards d'euros d'amendes antitrust de l'UE au cours de la dernière décennie.En novembre, le Tribunal de l'Union européenne a largement rejeté la contestation de l'amende par Google, estimant que la Commission européenne avait correctement conclu que les pratiques de l'entreprise avaient porté atteinte à la concurrence.Les juges luxembourgeois ont rejeté l'argument de l'entreprise selon lequel la présence de plateformes marchandes témoignait d'une forte concurrence.", a déclaré le porte-parole de Google dans un communiqué.Le soutien du tribunal en novembre pourrait également renforcer la main de Mme Vestager dans ses enquêtes sur Amazon , Apple et Facebook.Source : AlphabetQu'en pensez-vous ?