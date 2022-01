À en croire IBM, le marché des mainframes existe toujours et apporte à l'entreprise une augmentation bienvenue des revenus. Pour cela, il prépare un nouveau cycle d'ordinateurs mainframes pour la fin du premier semestre de l'année. L'annonce a été faite lundi pendant la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2021 de Big Blue. Au cours de la conférence, le directeur financier James Kavanaugh a suggéré que la nouvelle version aura un impact positif sur le chiffre d'affaires d'IBM, qui s'est établi à 16,7 milliards de dollars pour le trimestre et à 57,35 milliards de dollars pour l'année.Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 est en hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires annuel a fait un bond de 2,2 milliards de dollars. Kavanaugh a mentionné le mainframe parce que les revenus du "Big Iron" ont baissé de quatre points au cours du trimestre, une baisse que IBM a attribuée au fait que son dernier mainframe - le Z15 - est sorti en 2019 et que le cycle de vente s'est naturellement atténué après onze trimestres de ventes. (Big Iron est un argot pour un ordinateur extrêmement grand, cher et rapide. Il y a, par exemple, les supercalculateurs et les mainframes d'IBM.)IBM affirme que le Z15 a fait mieux que son prédécesseur et a vu des livraisons qui peuvent alimenter plus de MIPS (millions d'instructions par seconde) que dans n'importe quel programme précédent dans l'histoire de l'entreprise. Selon certaines sources, le prochain mainframe de Big Blue semble être équipé de 22,5 milliards de transistors en silicium appelé "Telum", construit sur un processus de 7 nanomètres, et sera particulièrement apte à gérer les charges de travail d'inférence de l'IA. IBM utilise ce type de puissance sans doute pour attirer de nouveaux clients dans son écosystème de mainframes.Big Blue fait également valoir les mainframes comme d'excellents composants d'un environnement de cloud hybride - le paradigme que le nouveau PDG Arvind Krishna a déclaré être le nouvel objectif d'IBM lors de son premier jour de travail. En effet, dès son arrivée en avril 2020, Krishna a déclaré que la vision large des soins de santé - avec l'unité Watson Health - était probablement trop optimiste. IBM concentre désormais plus d'effort sur sa stratégie de cloud hybride et d'IA. Dans le processus, Krishna a essayé de se débarrasser de tous les actifs qui détournent l'attention et le capital, et qui comportent un risque d'atteinte à la réputation.C'est probablement l'une des raisons qui expliquent la vente de la division Watson Health, qui était censée révolutionner les soins de santé et la recherche médicale grâce à l'IA. « L'accord conclu aujourd'hui avec Francisco Partners est une prochaine étape claire alors qu'IBM se concentre encore davantage sur notre stratégie de cloud hybride et d'IA basée sur une plateforme. IBM reste engagée envers Watson, notre activité d'IA plus large, et envers les clients et partenaires que nous soutenons dans le domaine de l'informatique médicale », a déclaré vendredi Tom Rosamilia, vice-président senior d'IBM Software.Les commentaires par rapport à cette cession indiquent qu'il est difficile de ne pas considérer cette vente comme un échec du grand pari d'IBM sur Watson pour faire entrer les soins de santé dans l'ère de l'IA. L'acheteur, Francisco Partners, une société internationale de capital-investissement, a acquis des données spécifiques sur les soins de santé et des actifs analytiques qui font partie de l'activité Watson Health. Il s'agit d'ensembles de données et de produits tels que Health Insights, MarketScan, Clinical Development, Social Program Management, Micromedex et des offres de logiciels d'imagerie.Selon les critiques, un nouveau mainframe entraîne toujours une hausse des revenus pour IBM, car de nombreux clients sont attachés à ces systèmes et les mises à niveau sont donc naturelles. En outre, lors de la conférence téléphonique sur les résultats, Krishna a déclaré que les clients d'IBM étaient "impatients de tirer parti du cloud hybride et de l'intelligence artificielle pour faire progresser leur entreprise". Le nouveau mainframe semble pouvoir cocher ces deux cases. Mais en attendant l'arrivée de la nouvelle machine et son impact sur les résultats d'IBM, les investisseurs ont de quoi réfléchir.Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires des logiciels a augmenté de 8 %, celui des services de conseil a grimpé de 13 %, mais celui des infrastructures est resté stable et celui des infrastructures de cloud hybride a chuté de 12 %. Cependant, le chiffre d'affaires global du cloud hybride a augmenté de 16 % pour le trimestre et de 20 % pour l'année, pour dépasser les 20 milliards de dollars de ventes.Les cadres ont suggéré que les revenus robustes du stockage signifient que le portefeuille d'infrastructure d'IBM est en bonne forme, tandis que la hausse de 21 % des revenus de Red Hat - filiale d'IBM - montre que l'entreprise dispose d'outils très demandés par les acheteurs qui recherchent des outils d'automatisation informatique, de sécurité, de cloud hybride et de développement cloud-native.Krishna a suggéré que l'automatisation pourrait être particulièrement importante pour IBM, car il constate que les clients se tournent de plus en plus vers elle en raison de la pandémie de Covid-19. Il a prédit que les pénuries de compétences qui en résultent persisteront tout au long des années 2020.Source : IBM Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du lancement d'un nouveau mainframe par IBM ?Selon vous, pourquoi les mainframes résistent-ils au temps ?