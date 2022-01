Pour prendre des habitudes saines, il est important de se sentir encouragé. En mettant l'accent sur l'accomplissement de toutes les tâches de la liste en une journée, la productivité ne durera pas. En revanche, en acceptant le fait que, parfois, on ne peut pas faire tout ce qu'on a prévu, on commence à construire une relation saine et positive avec son travail.Qui se soucie qu'Elon Musk dorme 45 secondes par nuit et que Jeff Bezos s'enferme dans une chambre cryogénique pour se vider la tête avant les grandes réunions ? Ce ne sont pas des gens comme les autres. Pourquoi, dès lors, copier entièrement le régime de quelqu'un d'autre, au lieu de chercher les meilleurs moyens d'être productif pour soi ?Le parcours qui mène au succès sera différent pour chacun.La mentalité selon laquelle il faut toujours travailler conduit à un équilibre malsain entre vie professionnelle et vie privée, et finalement à l'épuisement. Le temps passé en famille est crucial. Le temps passé avec les amis est réparateur. Le temps passé à faire des choses que l'on aime n'est pas du temps perdu ; c'est du temps investi pour aider à rester en bonne santé et heureux, ce qui permet ensuite de poursuivre son travail et ses ambitions.Certains gourous de la productivité diront que travailler depuis un bureau est la clé pour tirer le meilleur parti de la journée. D'autres diront que le travail à domicile est la solution. La vérité, bien sûr, est que ce qui est vrai pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre.La vérité, bien sûr, est que ce qui est vrai pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre. Plutôt que de prendre ce genre de conseil comme parole d'évangile, tester différentes méthodes de travail sur plusieurs jours et semaines, et suivre ses progrès. Si la productivité augmente à domicile, mais chute dès que vous entrez dans le bureau, vous savez ce qu'il faut faire.C'est vrai que ça a l'air cool de dire ça. Mais la vérité, c'est que vous quitterez le monde des vivants beaucoup plus tôt que vous ne le souhaiteriez si vous ne donnez pas à votre corps le sommeil dont il a besoin. Le sommeil est réparateur et crucial pour le bon fonctionnement de presque tous les processus de votre corps. Être en bonne santé physique et mentale est primordial pour être productif.Pas nécessairement. Pour certains la meilleure façon de travailler est de passer d'une tâche à l'autre tout au long de la journée. Faire une pause dans une tâche pour travailler sur une autre peut vous permettre d'aborder à nouveau le travail plus tard avec une perspective rafraîchie. À l'inverse, pour les personnes qui travaillent bien de cette manière, se forcer à travailler à 100 % sur une seule chose peut leur faire perdre leur enthousiasme et les empêcher de rester concentrées.Et puis il y a l'autre côté de la médaille. Pour beaucoup de gens, la meilleure façon de travailler est de se concentrer sur une seule tâche et de la mener à bien. Pour ces personnes, les autres mini-tâches qui surgissent en cours de route ne sont que des distractions et peuvent les ralentir. La consultation des courriels, les discussions sur les applications de messagerie, l'entrée et la sortie des réunions peuvent perturber le flux de travail d'une personne, et il faut parfois un certain temps pour se recentrer. Si cela se produit plusieurs fois par jour, des heures peuvent être perdues.Le multitâche n'est donc pas mauvais en soi ; tout dépend de vous. Si vous n'êtes pas sûr que le multitâche soit la bonne méthode de travail pour vous personnellement, faites un test A/B. Passez une journée à vous concentrer sur une seule tâche à la fois, et une autre journée à papillonner entre plusieurs tâches. Laquelle des deux méthodes fonctionne le mieux ?Etre productif n'est pas une science exacte et que la façon d'atteindre une productivité maximale varie d'une personne à l'autre. Dans le même ordre d'idées, certaines personnes seront capables de mieux travailler en installant des applications qui les empêchent d'accéder aux médias sociaux, leur envoient des rappels ou les électrocutent lorsqu'elles cessent de travailler.Si vous êtes un peu technophobe, les bons vieux post-it sont peut-être le meilleur moyen de rester motivé et concentré.Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de travailler. Ce qui importe, c'est d'être conscient de soi et de déterminer à quels moments, dans quels lieux et selon quelles méthodes vous êtes le plus productif, et d'organiser vos journées de travail en fonction de ces informations. Vous découvrirez peut-être que vous travaillez mieux en vous connectant à 3 heures du matin, en vous asseyant dans le noir et en buvant des litres de thé vert - tout ce qui peut marcher.Source : Avansas Qu'en pensez-vous ?Quelle est votre expérience ? comment faites-vous pour être et rester productif ?