Cela ne laisse pas beaucoup de place à la compréhension, et fait apparaître les crypto-monnaies et les NFT comme des arnaques pour s'enrichir rapidement. Cependant, dans un contexte extrêmement simple, la crypto-monnaie est essentiellement une forme d'argent en ligne. L'argent lui-même n'est qu'un papier auquel la société décide d'ajouter de la valeur, n'est-ce pas ? Alors, imaginez ce concept, mais appliqué aux échanges monétaires virtuels. Le plus grand obstacle que rencontrent les personnes qui tentent de comprendre les crypto-monnaies est de savoir en quoi elles ont plus de valeur que l'argent réel. La réponse est simple : la valeur et l'exclusivité associées à la monnaie virtuelle est ce qui contribue à la rendre comparable et redoutable face à l'argent réel.Cela signifie également que les crypto-monnaies sont généralement une forme d'investissement très peu fiable, car les taux de change peuvent chuter soudainement, laissant les personnes qui ont acheté du bitcoin, par exemple, vulnérables à une perte monétaire massive.Toutefois, ces derniers temps, les cours de ces devises ont commencé à se stabiliser, en grande partie grâce à la façon dont les plateformes en ligne tentent de légitimer la monnaie. Grâce à la compatibilité des plates-formes avec le Bitcoin et l'Ethereum, ou à la création de leur propre crypto-monnaie, l'échange virtuel est désormais une forme de monnaie relativement fiable, avec des résultats réels et quasi tangibles en échange. Même des sociétés comme PayPal envisagent de concevoir leurs propres sites d'échange de crypto-monnaies.En 2020, le marché mondial des crypto-monnaies s'élevait à la somme impressionnante de 1,44 milliard de dollars ; ce chiffre a connu une croissance constante de 12,9 % pour atteindre 1,63 milliard de dollars. Les analystes pensent qu'à un tel taux de croissance, auquel s'ajoute le fait que les individus deviennent de moins en moins pointilleux sur le concept de monnaie virtuelle, ces chiffres atteindront la somme folle de 2,73 milliards de dollars.Source : Research and market Qu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur la valeur prise par les crypto-monnaies ces dernières années ?