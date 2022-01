Lorsque l'entreprise, devenue Meta, publiera mercredi ses résultats du quatrième trimestre, les investisseurs auront un nouvel aperçu de l'impact financier de la passion actuelle du PDG Mark Zuckerberg.Meta prévoit de publier pour la première fois les résultats de son unité de matériel de réalité virtuelle et augmentée, Reality Labs, un investissement dont la société avait déjà prévenu qu'il entraînerait une baisse de 10 milliards de dollars des bénéfices en 2021 et qu'il ne serait pas rentable "dans un avenir proche".La société recrute des ingénieurs et rachète de nombreux studios de jeux en réalité virtuelle pour se rapprocher du métavers, une vaste idée futuriste de royaumes virtuels partagés auxquels on peut accéder via différents appareils et dont M. Zuckerberg parie qu'ils succéderont à l'internet mobile.Les analystes ont déclaré qu'ils seraient impatients de voir des indicateurs sur la rentabilité de la division Reality Labs, la durée pendant laquelle elle pourrait être un frein à la publicité, et des preuves de la force des ventes de casques VR.", a déclaré l'analyste du marché de la RV Stephanie Llamas de VoxPop.Meta a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus non publicitaires soient en baisse d'une année sur l'autre au quatrième trimestre, car ils ne sont pas comparables au "lancement fort" de ses casques de réalité virtuelle VR Quest 2 pendant la saison des achats de l'année précédente.La société n'a pas publié de chiffres de vente pour les casques Quest, mais un avis de rappel en juillet concernant les doublures en mousse pour le visage du Quest 2 a indiqué qu'il concernait environ 4 millions d'unités aux États-Unis. Signe de la vigueur des ventes de casques pendant la récente période des fêtes, l'application Oculus a atteint la première place de l'App Store américain des applications gratuites pour iPhone le jour de Noël.Les investisseurs se demanderont toutefois comment se porte l'activité principale de Meta, la publicité numérique, après que le géant de la technologie a déclaré en octobre qu'il était confronté à une "incertitude significative" au quatrième trimestre.La société, qui possède la deuxième plus grande plateforme de publicité numérique au monde après Google, a prévenu qu'elle pourrait être confrontée à des coups durs suite aux changements de confidentialité d'Apple qui ont rendu plus difficile pour les marques de cibler et de mesurer leurs publicités sur les services de médias sociaux de Meta, Facebook et Instagram. Les analystes ont déclaré que Meta avait placé la barre basse pour ses prochains bénéfices, mais des questions subsistent sur ces effets et sur les problèmes liés à la pandémie de COVID-19.", a déclaré Mark Mahaney, analyste d'Evercore ISI. "?".Pedro Palandrani, analyste de recherche chez Global X, a déclaré que le métavers était "l'", mais à court terme, les investisseurs regarderaient comment Meta navigue dans la politique d'Apple, ainsi que les mises à jour du commerce électronique et les moyens de monétiser la messagerie ou des fonctionnalités comme son offre de vidéos courtes, Reels.Meta n'a pas encore expliqué en détail comment elle va générer des revenus dans le métavers, mais prévoit une table ronde virtuelle le mois prochain, avec un groupe de responsables publicitaires, pour discuter de son changement de marque et de ses plans pour le métavers. En novembre, elle a indiqué les opportunités potentielles pour les marques, des boutiques immersives à l'organisation d'événements payants en réalité mixte.Meta a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 86 milliards de dollars en 2020. Selon les estimations de Wall Street, Meta devrait réaliser un chiffre d'affaires de 33,38 milliards de dollars, soit une hausse de 18,9 % d'une année sur l'autre, et devrait afficher un bénéfice trimestriel par action de 3,84 dollars, en légère baisse. La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les dépenses totales de 2021 s'établissent entre 70 et 71 milliards de dollars et que les dépenses de l'année 2022 atteignent 91 à 97 milliards de dollars.Source : MetaPensez-vous que le métavers sera rentable ?