Cela expose potentiellement l'entreprise à une série de problèmes de cybersécurité, allant des violations de données aux amendes réglementaires. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils emportent des données, 53 % des employés répondent qu'ils ont travaillé sur le document et pensent donc qu'il leur appartient.Parmi les autres raisons de prendre des données, citons le partage d'informations avec leur nouvel employeur (44 %), l'aide dans leur nouvel emploi (58 %) et le gain d'argent (40 %).Les personnes âgées de 25 à 34 ans sont les plus susceptibles de prendre des données avec elles et les employés du marketing sont les plus susceptibles de prendre des données, 63 % d'entre eux admettant le faire. Parmi les employés des RH et de l'informatique, 37 % sont susceptibles de prendre des données en partant.", explique Josh Yavor, CISO chez Tessian. "Le rapport montre également que 71 % des responsables informatiques au Royaume-Uni et aux États-Unis conviennent que laa augmenté les risques de sécurité dans leur organisation. 45 % d'entre eux affirment que les incidents liés à l'exfiltration de données ont augmenté l'année dernière en raison des départs. 71 % des responsables informatiques déclarent avoir une visibilité sur les incidents d'exfiltration de données, contre 24 % qui n'en ont pas.", ajoute Yavor. "Source : Tessian Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?En France, les employés agissent-ils de la même façon ?Existe-t-il au sein de votre entreprise un accord concernant les données en cas de départ des employés ?