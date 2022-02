Plus de la majorité des salariés français (72%) estiment que la communication vocale est le moyen de communication le plus efficace pour se sentir connectés aux autres

2/3 des travailleurs français estiment que la COVID a conduit à une utilisation accrue des outils de collaboration

3 personnes sur 5 pensent que les vidéoconférences vont remplacer les réunions en personne

La crise sanitaire a eu différents impacts sur la société française, dont l'accélération fulgurante de la transformation numérique dans le monde professionnel. Télétravail, travail hybride… ces nouvelles façons de travailler ont fait évoluer les pratiques et les modes de communication. Les plateformes collaboratives sont alors apparues comme une solution intuitive, facilitant la communication et les partages asynchrones.Selon un sondage réalisé par Ipsos pour RingCentral, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de communication dans le cloud, 87 % des employés sont d'accord pour dire qu'ils préfèrent appeler et parler directement à leurs collègues lorsqu'ils doivent effectuer une tâche, plutôt qu’utiliser les emails ou la messagerie instantanée. Le retour à la voix semble donc se confirmer.2/3 des Français révèlent aujourd’hui que la pandémie a conduit à une utilisation accrue des outils collaboratifs. En effet, la crise a eu un effet notoire sur le développement des plateformes collaboratives et des nouveaux outils de travail. La majorité des entreprises ont dû adopter des outils adaptés pour simplifier le quotidien des employés, le travail en équipe et les échanges de visu.Aujourd’hui, 83% des employés à temps plein affirment utiliser des outils de collaboration. La moitié (51%) utilisaient ces outils avant la pandémie et un tiers (32%) ont commencé à les utiliser après le début de la pandémie.1 travailleur français sur 3 pense que les outils de collaboration ont amélioré la communication au sein des entreprises (contre 17% qui disent l'avoir affaibli). L’étude révèle également que les chefs d’entreprise sont deux fois plus nombreux à penser que leur utilisation a considérablement amélioré la communication entre collègues et avec leurs employés. Ils se disent plus proches et plus liés à leurs collaborateurs d’un point de vue personnel et professionnel notamment grâce aux réunions vidéos. En revanche, les employés sont moins susceptibles de constater une différence, car la communication avec leurs pairs était déjà bien intégrée et établie dans leurs missions quotidiennes.Plus de la majorité des salariés français (72%) estiment que la communication vocale est le moyen de communication le plus efficace pour se sentir connecté aux autres employés plutôt que les messages instantanés et emails 57% d’entre eux estiment également que les personnes utilisant les appels téléphoniques ou vidéos ont de meilleures relations avec leurs collègues.La généralisation du télétravail et du mode hybride a profondément transformé la culture d’entreprise. Désormais, les réunions physiques laissent place aux visioconférences ; cependant, les avis sont partagés quant à l’efficacité de ces dernières.En effet, la moitié des employés qui communiquent en ligne pensent que les appels vocaux ou vidéo sont aussi efficaces que les réunions physiques, alors que l’autre moitié considère que les réunions physiques sont plus efficientes. L’étude démontre également que pendant ces échanges en ligne, les salariés français sont moins de la moitié (45%) à ne pas utiliser leur caméra, ce qui pourrait expliquer les préférences d’une partie des salariés pour les réunions physiques et pour les appels téléphoniques.Un chiffre plus élevé pour la jeune génération des 21-34 ans qui estiment à 60% que les réunions virtuelles sont aussi efficaces que les réunions physiques. Cela peut s’expliquer par le fait que cette tranche d'âge apprécie davantage le télétravail que leurs aînés et sont plus à l’aise avec l’utilisation des plateformes collaboratives.Néanmoins, toutes tranches d'âge confondues, les salariés français s'accordent à dire que la meilleure solution de collaboration est la messagerie d'équipe/de groupe.Enfin de manière générale, ils sont d’accord pour dire que la communication vidéo est idéale pour expliquer les tâches et les projets, accueillir un nouveau salarié et résoudre les conflits.Erwan Salmon, Directeur Général France chez RingCentral, conclut : “”.RingCentral est un fournisseur de solutions globales de communication, de collaboration et de centre de contact dans le cloud pour entreprises, basées sur la plateforme Message Video Phone (MVP). Plus flexible et rentable que les systèmes traditionnels, RingCentral permet aux équipes de communiquer, collaborer et se connecter en tout lieu et sur tout appareil. RingCentral propose trois produits phares dans son portefeuille, incluant RingCentral MVP, une plateforme de communications unifiées en tant que service (UCaaS) comprenant des fonctionnalités de messagerie, visioconférence et téléphonie dans le cloud ; RingCentral Video, la solution gratuite de visioconférence de l'entreprise, dotée d'une messagerie d'équipe qui permet des réunions de type Smart Video Meetings; et les solutions RingCentral de centre de contact dans le cloud. La plateforme ouverte de RingCentral intègre les applications d’entreprise et permet aux clients de personnaliser facilement la gestion des flux.Source : RingCentral Trouvez-vous cette étude pertinente ?Préférez-vous les outils collaboratifs, ou êtes plus productifs dans le mode de travail classique, en présentiel ?A votre avis, le mode de travail hybride pourrait-il devenir la norme en France dans les prochaines années ?