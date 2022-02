Le nombre de problèmes les plus graves, de niveau de priorité P1, a augmenté de 6 % par rapport aux résultats de l'année dernière. En revanche, les problèmes de moindre priorité ont fait un bond, les problèmes de priorité secondaire (P2) et les problèmes les moins risqués (P3) ont augmenté respectivement de 50 % et de 34 % au cours de l'année dernière. Cela indique la prévalence croissante des logiciels open source et le fait que le nombre moyen de dépendances augmente de manière significative dans les écosystèmes populaires, élargissant ainsi la surface de risque.", déclare Alex Rybak, directeur de la gestion des produits chez Revenera. "La demande de nomenclatures logicielles (SBOM) augmente également, sous l'impulsion d'un éventail de plus en plus large de parties prenantes et d'exigences réglementaires, telles que le décret du gouvernement américain sur l'amélioration de la cybersécurité de la nation. Le nombre d'éléments d'un SBOM augmente également. L'équipe d'audit de Revenera a identifié 12 % d'éléments supplémentaires en 2021, avec 2 200 éléments découverts par projet d'audit, contre 1 959 en 2020. De plus, elle a découvert un nouveau problème pour 11 500 lignes de code analysées, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2020.Le rapport révèle également une augmentation de sept pour cent des binaires par rapport à 2020. Par rapport au code source, les binaires sont plus complexes, combinant souvent des PI provenant de plusieurs sources et utilisant de nombreux fichiers constitutifs.Source : Revenera Pensez-vous que ce rapport est pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?