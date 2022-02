", explique Brent Hayward, PDG de MuleSoft. "Basé sur une enquête menée par Deloitte Digital auprès de plus de 1 000 DSI et décideurs informatiques, le rapport de référence sur la connectivité 2022 met en évidence les défis et les opportunités pour les entreprises qui cherchent à débloquer leurs données pour créer et automatiser des expériences transparentes.Plus de la moitié (55 %) des organisations disent avoir des difficultés à intégrer les expériences des utilisateurs. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 48 % d'il y a un an, ce qui montre que les entreprises ont de plus en plus de mal à répondre aux besoins numériques de leurs clients.La sécurité et la gouvernance sont citées comme le principal obstacle à l'intégration des expériences des utilisateurs (54 %), devant une infrastructure informatique obsolète (46 %) et l'incapacité à suivre l'évolution constante des processus, outils et systèmes (42 %). L'intégration d'applications et de données cloisonnées est citée par 38 % des répondants, et la gestion des risques et la conformité par 37 %.Pourtant, l'intégration offre des avantages tangibles : parmi les organisations qui ont intégré les expériences des utilisateurs, plus de la moitié affirment que cela a amélioré leur visibilité sur les opérations (54 %) et augmenté l'engagement des clients (54 %). Parmi les autres avantages réalisés, citons l'innovation (50 %), l'amélioration du retour sur investissement (48 %) et l'adoption accrue de l'automatisation (45 %).Source : MuleSoft Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Que pensez-vous des expériences utilisateurs des entreprises en France ?Votre entreprise fait-elle de l'expérience numérique des utilisateurs une priorité ? quels sont les principaux obstacles à mise en place de façon optimale ?