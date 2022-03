Fluctuation de la demande de technologies : Le conflit a interrompu les activités commerciales en Ukraine, tandis que l'économie russe ressent les premiers effets des sanctions occidentales. Cela affectera fortement les dépenses technologiques dans les deux pays, avec une contraction à deux chiffres de la demande du marché local prévue en 2022. Dans le même temps, les dépenses technologiques des pays d'Europe de l'Ouest pourraient augmenter en partie grâce à l'augmentation des crédits alloués à la défense et à la sécurité.





Prix de l'énergie et pression inflationniste : les tensions liées au conflit en Ukraine auront des conséquences de grande ampleur sur les prix de l'énergie et la sécurité de l'approvisionnement, en particulier pour certains pays européens où des effets en cascade sur les indices de prix se font déjà sentir. La plupart des pays devront rapidement réévaluer leurs plans énergétiques à court terme tout en accélérant leurs efforts pour réduire leur dépendance à l'égard des sources d'énergie à base de carbone.





Délocalisation des compétences et des infrastructures : Plus de 100 entreprises mondiales ont établi des filiales en Ukraine et beaucoup d'autres ont des activités en Russie. Le conflit a déjà déplacé des dizaines de milliers de promoteurs en Ukraine et entraîné la délocalisation de certains services dans les deux pays. Ces relations, ainsi que les actifs physiques et le personnel qui y sont associés, de même que tout plan d'expansion futur, devront être réévalués à la lumière du conflit.





Disponibilité des liquidités et du crédit : Les sanctions financières imposées à ce jour posent de sérieux problèmes en matière de disponibilité du crédit étranger en Russie, tout en créant des pertes potentielles sur les prêts accordés par les pays de l'UE à la Russie. Sans accès au crédit, la plupart des organisations seront contraintes de suspendre leurs investissements dans les nouvelles technologies à court terme. Le pays souffre également d'une grave pénurie de liquidités, ce qui a un impact considérable sur les dépenses de consommation.





Dynamique de la chaîne d'approvisionnement : Les exportations de produits finis et de composants technologiques vers la Russie seront considérablement affectées par les sanctions, mais l'impact sur les entreprises occidentales sera relativement faible compte tenu de la taille du marché. Les importations de matériaux technologiques en provenance de Russie et d'Ukraine seront également affectées, notamment dans le secteur des semi-conducteurs où les approvisionnements en gaz néon, palladium et C4F6 utilisés dans la fabrication des puces seront fortement réduits. On s'attend également à ce que le conflit perturbe davantage les chaînes d'approvisionnement mondiales, car le fret est détourné des deux pays et les coûts augmentent.





Fluctuations des taux de change : La monnaie russe a plongé en valeur en réponse aux sanctions initiales, rendant les importations d'équipements et de services informatiques nettement plus coûteuses. En conséquence, de nombreuses entreprises refusent d'expédier des commandes en Russie, même si le paiement est possible. Cela signifie également que les fabricants russes de PC, de serveurs et d'équipements de communication seront dans l'incapacité de fonctionner. Les tensions géopolitiques ont également un impact sur d'autres devises dans la région, notamment l'euro.

", a déclaré Andrea Siviero, directeur de recherche associé, European Customer Insights & Analysis. "Si IDC s'attend à une forte baisse et à une lente reprise des dépenses en TIC en Russie et en Ukraine, l'impact global de cette baisse sera quelque peu limité. Ensemble, les deux pays ne représentent que 5,5 % de toutes les dépenses en TIC en Europe et 1 % dans le monde. Dans le même temps, l'impact probable de la crise sur le commerce, les chaînes d'approvisionnement, les flux de capitaux et les prix de l'énergie affectera l'économie mondiale à une plus grande échelle, avec des conséquences négatives pour le marché régional et mondial des TIC. Ces conséquences sont notamment les suivantes :Outre les conséquences immédiates identifiées ci-dessus, on peut s'attendre à d'autres impacts à court et à long terme, notamment une volatilité accrue des marchés boursiers et la spéculation sur les marchés ; le risque de cyberattaques et la possibilité d'une cyberguerre plus large ; la perturbation des environnements de démarrage en Russie et en Ukraine ; et la création de nouvelles alliances commerciales et scientifiques pour remplacer celles rompues par les hostilités.", a déclaré Philip Carter, vice-président du groupe, Worldwide Thought Leadership Research.Source : IDCQue pensez-vous de cette analyse d'IDC ?A votre avis, comment cette guerre va-t-elle affecter les entreprises informatiques en Europe et en France ?Qu'en est-il des cyberattaques ? faut-il craindre des représailles russes avec toutes ces sanctions imposées ?