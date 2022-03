La sécurité comme avantage de l'open source d'entreprise

« Chaque année, nous interrogeons un large panel de décideurs informatiques sur l'état de l'open source d'entreprise. Il y’a généralement un ou deux résultats auxquels nous ne nous attendions pas vraiment. En voici quelques-uns tirés du rapport The State of Enterprise Open Source 2022 de cette année, pour lequel nous avons interrogé près de 1 300 décideurs informatiques de moyennes et grandes entreprises du monde entier », a déclaré Gordon Haff, Responsable principal du marketing produit chez Red Hat.L'année dernière, lorsque Red Hat a décidé de lancer une nouvelle enquête pour savoir si les gens se souciaient de savoir si leur fournisseur d'open source d'entreprise contribuait à l'open source, les attentes étaient modestes selon Red Hat. Au fil des ans, les enquêtes ont souvent révélé que les entreprises étaient surtout intéressées par l'open source en tant que source de logiciels moins coûteux dans un produit de bonne qualité.Certes, les sentiments ont évolué au fil du temps, des attributs tels que la meilleure qualité, la sécurité et l'accès à l'innovation éclipsant de plus en plus le coût de propriété réduit comme principal avantage des logiciels libres d'entreprise. « Mais nous avons tout de même été surpris lorsque 82 % ont déclaré qu'ils étaient au moins un peu plus susceptibles de choisir un fournisseur qui contribue », indique Red Hat.Cette année, le même pourcentage est plus susceptible d'acheter auprès de contributeurs, ce qui conforte dans l'idée que le résultat de l'année dernière n'était pas un coup de chance. Mais Red Hat a également creusé plus profondément le « pourquoi » cette année et là encore, nouvelle suprise !Parmi les raisons des choix des fournisseurs contributeurs, on retrouve chez 49 % des répondants, la familiarité avec les processus open source et l'aide au maintien d’une communauté open source saine. Tous suggèrent une compréhension plus sophistiquée du modèle de développement open source.Ce modèle suppose qu'une partie de la valeur obtenue en utilisant des projets open source pour créer des produits retourne dans les communautés open source, dans une sorte de cycle vertueux. Le fait que les décideurs informatiques aient répondu au « pourquoi » de la manière dont ils l'ont fait indique que de nombreux acheteurs ne considèrent pas les produits open source d'entreprise de la même manière que les produits propriétaires.Il s'agit plutôt du produit d'un processus de développement différent, et souvent meilleur. Il est probable que cela explique en partie pourquoi l'enquête de cette année a également vu l'open source d'entreprise continuer à progresser aux dépens des logiciels propriétaires. On a également assisté à la montée en puissance de la sécurité comme un avantage important de l'open source d'entreprise.Cette année, 89 % des responsables informatiques ont déclaré que l'open source d'entreprise était au moins aussi fiable que les logiciels propriétaires. C'est un grand changement par rapport à il n'y a pas si longtemps. Auparavant, bon nombre d'acheteurs potentiels pensaient que le fait de pouvoir voir le code source diminuait intrinsèquement la sécurité du code, de la même manière que le fait de pouvoir voir les schémas d'un système de sécurité physique.« L'amélioration de la perception de la sécurité des logiciels libres d'entreprise est un phénomène que nous suivons dans les enquêtes, les groupes de discussion et les conversations avec les clients depuis un certain nombre d'années. Le fait que la sécurité des logiciels libres soit toujours bien perçue cette année n'est donc pas une surprise », déclare Gordon Haff.Selon Red Hat, ce qui était moins évident était les raisons pour lesquelles les répondants pensaient que l'open source d'entreprise était un tel avantage en matière de sécurité.La réponse historique évidente à cette question aurait été la visibilité du code. Le problème avec cette réponse a toujours été qu'il n'y a parfois pas beaucoup d'yeux et que les regards qu'il y a sur le code peuvent ne pas être qualifiés et soutenus par des processus rigoureux. D'une certaine manière, c'est le contrepoint de l'argument « mais les méchants peuvent voir le code source » qui empêche l'open source d'être suffisamment sûr.Il s'agit d'une dichotomie naïve qui définissait autrefois le débat sur la sécurité des logiciels libres, essentiellement en surface. Red Hat a peut-être supposé qu'elle était encore en vigueur plus qu'elle ne l'est apparemment, du moins parmi les responsables informatiques des grandes entreprises qu’elle a interrogées.Mais « beaucoup d'yeux » n’est plus la principale pour laquelle la sécurité est un avantage de l'open source d'entreprise. Les personnes interrogées ont également indiqué que la possibilité d'auditer le code elles-mêmes était encore moins importante.Au lieu de cela, 55 % ont déclaré que la principale raison est que leurs équipes « peuvent utiliser du code open source bien testé pour les applications internes ».En outre, malgré l'attention que la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des logiciels commence à recevoir, les responsables informatiques affirment toujours que la possibilité d'utiliser l'open source en entreprise comme le font la plupart des entreprises qui développent des applications est toujours un avantage nettement important.L'open source en entreprise est de plus en plus considéré comme ayant les mêmes attributs positifs que les logiciels propriétaires tout en offrant les avantages qui découlent de la flexibilité des licences open source et du modèle de développement open source.Source : Red Hat Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, ces résultats sont-ils surprenants ?